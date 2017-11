Hier in der Nähe der Scharnhorst-Kaserne sollen vor allem drei- bis viergeschossige Häuser gebaut werden. (Christina Kuhaupt)

Die Bagger sind eben erst in der Gartenstadt Werdersee angerollt, da plant die Stadt schon ein weiteres neues Wohngebiet am Wasser in der Neustadt. Diesmal kümmern sich die Stadtplaner um das ehemals militärisch genutzte Gelände nördlich der Scharnhorstkaserne zwischen Werdersee, Roland-Klinik, dem Friedhof Huckelriede sowie dem Einfamilienhausgebiet an der Hubertushöhe.

Eingebettet sind die Pläne in das Sofortprogramm für Wohnungsbau, mit dem der Senats den aktuellen Wohnraummangel bekämpfen will. Etwa 140 bis 150 Wohnungen sind die angepeilte Größenordnung, das ist mehr, als noch vor Jahren an dieser Stelle angedacht war. Planungsskizzen aus der Vergangenheit zeigen noch Reihenhäuser neben Geschosswohnungsbau.

Nun werden es wohl ausschließlich Mehrfamilienhausblöcke mit drei bis im Einzelfall womöglich sieben Stockwerken. Es sind erste Ideen und noch sei nichts in Stein gemeißelt, betonen die Planer aus der Baubehörde. Die Vorüberlegungen, die die Stadtplaner kürzlich bereits mit Anwohnern in der Neustadt diskutiert haben, stoßen dennoch bereits auf Kritik im Stadtteil.

Mehr zum Thema Startschuss für die Gartenstadt Werdersee 590 neue Häuser und Wohnungen: Bausenator Joachim Lohse (Grüne) hat am Freitag den Spatenstich für ... mehr »

Die Bundeswehr hat keinen Bedarf mehr an dem Teilgebiet nördlich ihrer Kasernengebäude. Daher kümmert sich derzeit das Bundesamt für Immobilienaufgaben darum, das Grundstück zu vermarkten. Die Stadt will ihr Vorkaufsrecht nutzen, im Finanzressort erwartet man für Dezember ein entsprechendes Gutachten mit Kaufpreis.

Aber auch ungeachtet der Frage, ob Bremen dann zugreift oder ein privater Investor zum Zuge kommt, entwickelt die Stadtplanung derzeit bereits einen Bebauungsplan, der die Leitlinien für das künftige neue Wohnquartiers vorgibt. Im Eingangsbereich neben dem „Activo“ der Roland-Klinik am Niedersachsendamm soll es eine geschlossene, drei- bis fünfstöckige Blockrandbebauung geben.

Überdimensionierte Planungen

Dort steht heute noch ein Übergangswohnheim für Flüchtlinge, das allerdings nur zeitlich begrenzt dort genutzt werden soll. Daneben sollen sich einst drei- bis viergeschossige Wohnblöcke um sogenannte Gartenhöfe gruppieren. Ganz im Osten des Planungsgebietes auf einer Fläche, die derzeit noch das Erdlager des Huckelrieder Friedhofs beherbergt, sind drei Einzelgebäude vorgesehen.

Eines davon könnte bis zu sieben Geschosse und damit über 20 Meter hoch werden. Ein Umstand, der zu scharfer Kritik aus dem Stadtteil führt. Gerhard Bomhoff vom Verein „Dein Werdersee“ fühlt sich stark an die aus seiner Sicht überdimensionierten Planungen der Gartenstadt Werdersee erinnert. Er spricht von einem „Hochhaus am Naherholungsgebiet Werdersee, das man vom Osterdeich aus sehen kann – das geht gar nicht.“

Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. Auch Irmtraud Konrad, Sozialdemokratin und Baupolitikerin aus dem Neustädter Beirat, ist entsetzt über die angepeilte Dimension des Baugebietes. „Ich finde eine Innenentwicklung an dieser Stelle sehr sinnvoll, aber so geht es nicht.“

Im gesamten Ortsteil Huckelriede gebe es keine ähnlich hohe Gebäude, und auch die geplante Blockrandbebauung am Niedersachsendamm wirke extrem massiv – selbst gegenüber den lang gestreckten Kasernengebäuden. „Diese Großformen passen nicht in die Umgebung, die Planung ist so nicht nachvollziehbar“, so Konrad. Auch den Baumbestand – insbesondere die Baumreihe direkt am Deich – sehen die Kritiker durch die Bebauung gefährdet.

Sie werde sich im Beirat dafür einsetzen, einen Alternativvorschlag zu unterbreiten, kündigt Konrad an. Maximal viergeschossiges genossenschaftliches Wohnen schwebt ihr vor, das in einem Wettbewerbsverfahren gemeinsam mit Bürgern erarbeitet wird. Senatsbaudirektorin Iris Reuther kann die Aufregung über die Pläne nicht nachvollziehen: „Wir denken das ganze größer als neu entstehenden Ortsteil mit der Gartenstadt Werdersee, dem neu bebauten Cambrai-Dreieck am Niedersachsendamm und nun auch dem Scharnhorst-Gelände.“

Nun sei es Zeit, auszutarieren, an welcher Stelle auch höhere Gebäude möglich seien. „Gute Stadtplanung darf dabei keine Denkverbote haben“, so Reuther. Wie hoch tatsächlich gebaut werde und an welcher Stelle genau, sei dann auch unter Beteiligung der Bevölkerung und des Beirates zu entscheiden. Mitte nächsten Jahres soll der Bebauungsplan ausgelegt werden, so der Zeitplan der Behörde.