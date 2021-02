Beispiel Greifswalder Platz: Seit Anfang Februar ist der neue Quartiersplatz fertig. Der ehemalige Spielplatz ist mit Städtebaufördermitteln in Höhe von etwa 660.000 Euro über das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) Gröpelingen zu einem Treffpunkt für alle Anwohner zum Spielen, Chillen oder Picknicken umgestaltet geworden. (Roland Scheitz)

Der 2014 über das Integrierte Entwicklungskonzept (IEK) in Gröpelingen begonnene Stadterneuerungsprozess – derzeit der umfassendste und größte in der Stadtgemeinde Bremen – soll fortgeführt werden. Der Senat hat am Dienstag beschlossen, das IEK fortzuschreiben und somit bis 2029 den weiteren Einsatz von Fördermitteln aus Bund-Länder-Programmen der Städtebauförderung zu ermöglichen.

Sofern am 11. März die Deputation für Stadtentwicklung zustimmt, könnten noch vor dem Sommer erste Maßnahmen starten und in den kommenden neun Jahren gut 23 Millionen Euro nach Gröpelingen fließen.

Dass Gröpelingen weiter im Fokus der Stadterneuerung steht, hat gute Gründe. Denn die Rolle von Bremens kinderreichstem und wachsendem Stadtteil als bedeutsames Ankunftsquartier und Integrationsmotor der Stadtgemeinde hat seit 2014 noch einmal deutlich zugenommen. Gleichzeitig konzentrieren sich dort Arbeitslosigkeit und Armut.

Hier leben viele Menschen, die andere Zugänge zu den Themen Bildung, Arbeit und Gesundheit brauchen und nicht die gleichen Chancen und Teilhabemöglichkeiten haben wie Menschen in vielen anderen Stadtteilen. Dies stelle auch die sozialen, kulturellen, gesundheits- und bildungsbezogenen Angebote, Infrastrukturen und den öffentlichen Raum vor ganz besondere Anforderungen, so Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer (Grüne): „Diese Strukturen müssen bedarfsgerecht ausgebaut und erweitert werden. Und mit Blick auf die Anforderungen an Teilhabegerechtigkeit und eine Zuwanderungsgesellschaft des 21. Jahrhunderts müssen diese Infrastrukturen zugleich umgebaut, neugedacht und niedrigschwellig ins Quartier geöffnet und an die Anforderungen eines hyperdiversen Ankunftsquartiers angepasst werden.“