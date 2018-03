Wilfried Hautop nimmt die Stadtmusikanten auf Reisen immer mit. (Christina Kuhaupt)

Im kurzärmeligen Hemd tritt Wilfried Hautop an einem eiskalten Morgen durch die Ankunftstür des Bremer Flughafens. Vor sich schiebt er einen Gepäckträger mit drei Koffern. Hautop ist gerade mit dem Flieger aus Singapur gelandet. Einen Koffer brauche er immer für die Geschenke aus Bremen, sagt er. Wenn er nach Asien zurückfliege, bringe er meistens Gläser mit Stadtmusikanten-Konfitüre und auch Bücher für die Kinder mit, erzählt der 67-Jährige mit einem Lächeln.

Auf einem Tablet zeigt er das Bild einer Gruppe von Kindern im Vorschulalter. Einige sind blond, andere haben eine dunkle Haut und große braune Augen; im Hintergrund trägt eine Lehrerin einen schwarzen Tschador. Die Kinder zeigen einander eine Postkarte mit den Bremer Stadtmusikanten, die als Zeichentrickfiguren auf dem Marktplatz abgebildet sind. „Egal, in welchem Land, Kinder lieben die Geschichte der vier Tiere und der Räuber“, sagt er.

Wilfried Hautop war 15 Jahre lang Geschäftsführer des Martinshofs, einer Einrichtung der Bremer Werkstatt für behinderte Menschen, und ist derzeit Vorstand der gleichnamigen Stiftung. Jetzt hat er eine weitere Mission: die Bremer Stadtmusikanten weltweit berühmt zu machen. Angefangen hat er mit Südostasien. Hautop sagt, er sei schon immer davon überzeugt gewesen, dass die Stadtmusikanten ein enormes, noch nicht ausgeschöpftes Potenzial für Bremen hätten. Jetzt, wo er im Ruhestand sei und mehr Zeit habe, könne er sich intensiver dafür einsetzen.

Wilfried Hautop ist Vorsitzender der Stiftung Martinshof und nimmt die Bremer Stadtmusikanten auf Reise immer mit. (Christina Kuhaupt)

Stadtmusikanten auf Chinesisch

Nach Singapur, Bali und Thailand reist der pensionierte Geschäftsmann in letzter Zeit häufig. Aus persönlichen Gründen: „Mein Sohn – die jungen Leute sind ja heute weltoffen – ist zuerst nach Thailand und dann Singapur gezogen“, sagt er. Und was solle ein Vater da tun? Wohl mitfahren, zumindest für eine kurze Zeit. „Dann kam jedoch die Frage: Was soll ich nun in Bangkok machen?“ Also fing Hautop an, Schulen und Werkstätten für behinderte und nicht-behinderte Kinder außerhalb der thailändischen Hauptstadt zu besuchen. Er fuhr aufs Land, wo das Geld für solche Einrichtungen oft fehlt und die Bedingungen für Kinder nicht immer optimal sind. In der Tasche, als Geschenk für die Kleinen: Stadtmusikanten-Konfitüre, die der Martinshof produziert, und Abbildungen der vier Tiere.

Die Besuche haben Hautop in seiner Überzeugung gestärkt: „Die Kinder waren einfach begeistert“, sagt er. Zum einen seien die Rufe von Hahn, Hund, Katze und Esel jenseits jeder Sprachbarriere leicht nachzumachen. Zum anderen habe sich bei den Kindern die Geschichte der Tiere und der Räuber eingeprägt. „Es ist grundsätzlich eine Geschichte über soziale Gerechtigkeit, die allen, Jung und Alt, gefällt – und sich meiner Meinung nach wunderbar als Symbol der sozialen Stadt Bremen eignet“, sagt er.

Hautop hat das Experiment mit Kindern wohlhabender Familien an den Vorschulen in Singapur wiederholt – diesmal auch mit Kinderbüchern über das Märchen der Brüder Grimm, die ein Bremer Verlag ins Chinesische übersetzt hat. Auch dort sind die Stadtmusikanten auf große Begeisterung gestoßen. „Unter diesen Kindern könnte auch ein künftiger Geschäftsmann oder eine künftige Geschäftsfrau sein, die sich an Bremen erinnern werden“, sagt Hautop. Oder vielleicht Touristen, die die Statue der vier Tiere irgendwann mal persönlich sehen möchten.

Exportschlager an Schulen und Ständen

Schulen und Kindergärten sind jedoch nicht die einzigen Orte, an denen er Materialien über die Stadtmusikanten verteilt. Auch an Geschäften und Ständen in sogenannten Foodcentern legt er sie aus, aber vor allem überreicht er sie Diplomaten und in ausländischen Vertretungen. Er habe schon den Koch beim Auswärtigen Amt von der Musikanten-Konfitüre überzeugen können und auch die slowenische Botschafterin damit beschenkt.

„So denken die Diplomaten morgens an den Martinshof und Bremen“, sagt er und lacht. Hautop hatte sich kürzlich mit einem Brief an diese Zeitung gewandt, als er von der Diskussion über die Vermarktung der Stadt erfuhr. Für eine stärkere Verwendung der vier Tierfiguren hatte Marketing-Experte Christoph Burmann im WESER-KURIER plädiert.

„Ich stimme ihm zu: Was soll sonst ein besseres Symbol für Bremen sein?“, fragt Hautop. Die Musikanten stünden für Gerechtigkeit und würdige Lebensbedingungen in jedem Alter – und seien dazu auch noch sympathisch. Von ihrem Potenzial ist der pensionierte Geschäftsführer fest überzeugt. So sehr, dass er auch kürzlich eine Packung mit Konfitüre-Gläsern an den Küchenchef von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geschickt hat. „Damit er sie morgens internationalen Gästen auftischen kann“, sagt er. Eine Antwort aus Schloss Bellevue steht noch aus.