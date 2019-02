Der Sprecher des Beirates Vahr, Bernd Siegel (SPD), kritisierte die Berechnungen als falsch und ungerecht. (Petra Stubbe)

„Wir brauchen eine deutliche und strukturelle Erhöhung der Mittel, sonst wird die Jugendarbeit künftig nicht mehr funktionieren“, sagte Holger Ilgner (SPD), stellvertretender Beiratssprecher für den Stadtteil Mitte.

Die Aufgaben der Sozialarbeiter in den Jugendeinrichtungen hätten sich in den vergangenen Jahren stark verändert und erweitert. „Die Mittel halten mit diesen Entwicklungen aber nicht Schritt.“ Als Beispiel nannte Holger Ilgner einen Träger, der im Keller eine Schimmelsanierung durchführen musste und dadurch fast in seiner Existenz gefährdet sei. „Das Geld kommt dann bei den Jugendlichen gar nicht mehr an.“

Die Beirätekonferenz setzt sich aus Sprechern der 22 Bremer Ortsbeiräte zusammen und dient als Forum, in dem die Beiräte ihre Interessen gegenüber Senat und Bürgerschaft vertreten können. Jan Fries (Grüne), Staatsrat der Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport, sah sich bei der Sitzung starker Kritik ausgesetzt. Die von einigen Beiräten geforderte massive Anhebung der Mittel sei so nicht machbar, sagte er. „Wir haben ein festes Budget und wenig Spielraum.“ 2014 betrug das Budget für die Jugendarbeit 6,7 Millionen Euro, für dieses Jahr sind 7,9 Millionen vorgesehen , die sich auf die einzelnen Stadtteile verteilen.

Neben der Forderung nach mehr Geld kritisierten einige Teilnehmer auch die teilweise unklaren Regelungen in den Beiräten. Barbara Wulff (SPD), Sprecherin des Gröpelinger Beirats, monierte etwa, dass sie eine Doppelrolle ausfüllen müsse. „Ich bin Sprecherin und gleichzeitig im Controllingausschuss, das passt nicht zusammen.“ So müsse sie auf der einen Seite dafür sorgen, dass alle Einrichtungen versorgt werden, andererseits aber immer an das knappe Budget erinnern.

Kaum Spielraum

„Wir haben in den Beiräten kaum Gestaltungsspielraum“, sagte Stefan Markus (SPD), Sprecher der Beirätekonferenz. Der einzige Ausweg sei, die Abgeordneten im eigenen Stadtteil dazu zu bewegen, bei der nächsten Planung des Haushaltes im Senat für eine Erhöhung zu stimmen. Martin Hornhues (CDU), Beirat in Burglesum, schränkte aber ein: „Wir müssen aber auch kritisch hinterfragen, ob die Angebote von den Jugendlichen überhaupt angenommen werden.“ Ein weiterer Streitpunkt bei der Beirätekonferenz war die Verteilung des Integrationsbudgets. Seit 2016 werden jährlich 200 000 Euro für die Integration von Jugendlichen zur Verfügung gestellt.

Mehr zum Thema Offene Jugendarbeit Jugend-Fördermittel sind verteilt In Gröpelingen ist in den letzten Tagen wild hin- und hergerechnet worden. Nun sind die Mittel für ... mehr »

Der Betrag wird auf die einzelnen Stadtteile aufgeteilt. Wer wie viel Geld bekommt, entscheidet ein Verteilungsschlüssel auf Grundlage der Zuzüge aus Nicht-EU-Ländern. Der Sprecher des Beirates Vahr, Bernd Siegel (SPD), kritisierte die Berechnungen als falsch und ungerecht. „Mit der Realität hat das nichts mehr zu tun.“ Staatsrat Jan Fries wies die Kritik weitestgehend zurück: „Jede Methode hat ihre Fehler und Pferdefüße.“ Er stellte aber eine Überarbeitung der Berechnungen in Aussicht und schlug am Ende versöhnliche Töne an. „Bei allen Reibereien ist es ihr örtliches Know-how, das wir zu schätzen wissen“, sagte der Staatsrat.