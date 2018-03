Spielen ohne Leine: Während der Brut- und Setzzeit ist das in Bremen nur auf der eingezäunten Hundefreilauffläche in der Vahr möglich. In Bremen beginnt die Schonzeit für Wildtiere an diesem Donnerstag und damit zwei Wochen früher als in anderen Bundesländern (Frank Koch)

Viele Hundebesitzer haben sich den 15. März als einen festen Termin in ihrem Kalender notiert. Denn mit dem Start der sogenannten Brut- und Setzzeit an diesem Donnerstag müssen Halter ihre Tiere bis zum 15. Juli auf allen Freiflächen in Bremen an der Leine führen. Wer seinen Vierbeiner in dieser Zeit trotzdem frei laufen lassen möchte, dem bleibt derzeit nur die einzige eingezäunte Auslauffläche am Rande des Carl-Goerdeler-Parks in der Vahr.

In Bremen beginnt die Schonzeit für Wildtiere früher als in anderen Bundesländern. In Niedersachsen müssen Hunde erst ab dem 1. April angeleint werden. Einen pauschalen Leinenzwang in der Brut- und Setzzeit gibt es in Deutschland nicht, jede Kommune handhabt den Umgang anders. Die Leinenpflicht ist in Bremen jedoch auch außerhalb dieser Zeit klar geregelt. Sie gilt in von Menschen stark besuchten Bereichen (Fußgängerzonen, öffentlichen Verkehrsmitteln, Einkaufszentren) und in abgegrenzten Park-, Garten- und Grünanlagen, die der Allgemeinheit zugänglich sind.

Zwischen März und Juli sollen Wildtiere wie Rehe oder Feldhasen durch das Gesetz geschützt werden. Aber auch Wiesenvögeln, die in Bodennähe nisten, soll die Regelung zugutekommen. Wenn sich Hunde oder Katzen nähern, bedeutet das enormen Stress für die Tiere. "Das kann im schlimmsten Fall zum Verlassen der Brut führen", sagt Sönke Hofmann, Geschäftsführer beim Bremer Naturschutzbund (Nabu). Wer sich nicht an den Leinenzwang hält und von der Polizei erwischt wird, muss laut Innenbehörde mit einer Geldstrafe in Höhe von 35 Euro rechnen. Künftig soll der neue Ordnungsdienst die Einhaltung überwachen.

Das Gesetz kommt nicht bei allen gut an. So bemängelt der Tierschutzverein vor allem die Umsetzung. "Selbstverständlich gibt es Gebiete, in denen Hunde zum Schutz von Bodenbrütern und Jungtieren angeleint werden müssen. Die derzeitige Regelung ist jedoch nicht sachgerecht, da nicht berücksichtigt wird, wo tatsächlich eine Beeinträchtigung wild lebender Tiere vorliegt", sagt Brigitte Wohner-Mäurer, Vorsitzende des Vereins. Da in Bremen sowieso in vielen Grünanlagen Leinenzwang herrsche, werde das Recht der Hundehalter auf artgerechte Bewegung ihrer Tiere in unzulässiger Weise eingeschränkt. „Wir bedauern es, dass die Stadt Bremen es immer noch nicht geschafft hat, mehrere Freilaufmöglichkeiten für Hunde einzurichten“, so Wohner-Mäurer.

Es scheint fast so, als sei die Debatte um weitere Auslaufflächen seit einiger Zeit eingeschlafen. Zwar eröffnet im Frühsommer eine neue Hundewiese in den Neustadtswallanlagen, ansonsten liegt das Thema weitestgehend brach. "Weitere Flächen stehen nicht an, weil nicht mehr von den Beiräten und Ortsämtern vorgeschlagen wurden", sagt Baubehördensprecher Jens Tittmann. Ob man in den Stadtteilen keinen weiteren Bedarf sieht, ist fraglich, schließlich steigt die Zahl der registrierten Tiere. Nach Angaben der Finanzbehörde sind etwa 15.600 Hunde in der Stadt angemeldet.

"Lohse legt sich nicht gerade ins Zeug"

2011 hatte es zuletzt einen interfraktionellen Beschluss gegeben, gemeinsam mit den Beiräten an Hundeauslaufflächen zu arbeiten. "Doch was die Umsetzung dieses Beschlusses angeht, legt sich Umweltsenator Lohse nicht gerade ins Zeug. Gegenüber zahlreichen Ankündigungen und Absichtserklärungen ist die Zahl der tatsächlich eingerichteten Flächen verschwindend gering", kritisiert Frank Imhoff, umweltpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion. Neben den Grünen würden auch die Liberalen weitere Flächen begrüßen. "Hundewiesen sind Mangelware, und Hundehalter müssen notgedrungen nach Niedersachsen ausweichen. Wir setzen uns daher für mehr Auslaufflächen ein. Insbesondere eingezäunte Hundewiesen sind wünschenswert", sagt Hauke Hilz von der FDP-Fraktion.

In den Beiräten, wo die Ideen eigentlich erarbeitet werden sollten, gibt man sich etwas verhaltener. "Das ist momentan kein Thema bei uns, weil keine Hundebesitzer an uns herangetreten sind", sagt Stefan Markus (SPD), Sprecher des Beirats Obervieland. Im Beirat Huchting will man das Thema auf Nachfrage wieder mit in die politischen Sitzungen nehmen, verspricht Sprecher Falko Bries (SPD). Es gibt indes auch Stadtteilpolitiker, die vor der aktiven Suche nach Flächen aus finanziellen Gründen zurückschrecken. "Es muss klar geregelt sein, dass die Stadt die Kosten für die Errichtung solcher Flächen übernimmt. Wir können nicht rechtfertigen, so etwas aus Globalmitteln oder dem Stadtteilbudget zu bezahlen. Schließlich sind solche Flächen für die ganze Stadt da", sagt Peter Nowack, Ortsamtsleiter in Blumenthal.

Die Baubehörde schließt eine Finanzierung nicht aus. Angesichts der derzeitigen Überschaubarkeit der Flächen werden sie derzeit bereits im Budget des Umweltbetriebs Bremen verbucht. "Sollten noch zahlreiche hinzukommen, müsste die Deputation entscheiden, ob das weiter aus dem Haushalt der Baubehörde bezahlt werden soll oder ob das von den Beiräten selbst gestemmt werden muss", sagt Jens Tittmann.

Beim Naturschutzbund kann man den Ruf nach neuen Auslaufflächen nur bedingt nachvollziehen. "Man bürdet der Stadt damit eigentlich seinen Freizeitspaß auf", sagt Sönke Hofmann. Auch das Argument, dass eine Leinenhaltung für Hunde nicht artgerecht sei, lässt er nicht gelten. Man müsse sich als Hundebesitzer eben andere Wege überlegen und sich beispielsweise auf das Fahrrad setzen, um dem Tier genügend Auslauf zu gewähren.