Anja Stahman (Grüne), Bremens Senatorin für Sport und Soziales, sieht sich nach dem Video von Hertha-Profi Salomon Kalou in ihren Zweifeln an Geisterspielen in der Fußball-Bundesliga bestätigt. Der Spieler habe der Bundesliga mit seinem selbstgedrehten Video aus der Kabine einen „Bärendienst“ erwiesen, sagte sie am Dienstag auf der Senats-Pressekonferenz.

Sie habe durch das Video, das Kalou auf Facebook verbreitete, den Eindruck, dass sich in der Kabine niemand an die Hygiene-Etikette halte. Das habe sie im DFL-Konzept anders gelesen, und sie sei davon ausgegangen, dass das den Teams auch vermittelt worden sei, so Stahmann. Die Sportminister hätten gesagt, dass Geisterspiele unter bestimmten Auflagen vorstellbar seien. „Ich bleibe aber bei meiner sich verstärkenden Skepsis, seit ich das gestrige Video gesehen habe.“ Das Thema Geisterspiele werde am Mittwoch in der Telefonschaltkonferenz der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erörtert, sagte Stahmann, die auch Vorsitzende der Sportministerkonferenz der Länder ist.

Berlins Regierender Bürgermeister, Michael Müller (SPD), hatte sich ebenfalls fassungslos über das brisante Facebook-Video von Hertha-Profi Salomon Kalou gezeigt. „Dieses Video kann man ja wohl nur als ausgemachte Blödheit betrachten“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. „Es ist schädlich nicht nur für die direkt Betroffenen, die da zu sehen sind, oder für Hertha, sondern es wirft ein ungutes Bild insgesamt auf den Sport oder die Vereine“, kommentierte er. „Wer so was tut, erweist allen Beteiligten einen Bärendienst."

Kalou hatte am Montag über Facebook ein Live-Video veröffentlicht. Dies zeigte unter anderem, wie bei seinem Mitspieler Jordan Torunarigha eine Probe für einen Corona-Test genommen wird. Zudem hatte der 34-Jährige Gespräche in der Umkleidekabine unter anderem mit Teamkollege Vedad Ibisevic aufgenommen. Während der Video-Sequenz gab Kalou immer wieder Mitspielern oder Vereinsmitarbeitern die Hand und verstieß damit gegen die von der Deutschen Fußball Liga (DFL) in ihrem Konzept gemachten Vorgaben. Das DFL-Konzept soll eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison trotz der Corona-Pandemie ermöglichen soll.

Kalou wurde noch am Montag von Hertha BSC suspendiert. "Die Tatsache, dass andere Teammitglieder ihn nicht auf diese Verfehlung aufmerksam gemacht haben und stattdessen den Gruß per Handschlag erwidert haben, verdeutlicht, dass die regelmäßigen Hinweise auf die Abstands- und Hygieneregeln noch intensiver ausfallen müssen", nahm der Verein auf seiner Homepage Stellung zu dem Vorfall.

Kalou entschuldigte sich im Gespräch mit dem Spiegel für das Video: "Das Video hätte ich niemals machen dürfen. Es war respektlos, und dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen. Aber ich bin mehr als diese fünf schlechten Minuten, die man dort von mir in der Kabine sieht", zitiert das Nachrichtenmagazin den Fußballer weiter.