Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) hat den Vorschlag des SPD-Abgeordneten Klaus Möhle, für eine bessere Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Inkassobüros einzusetzen, zurückgewiesen. „Festgestellte Forderungen treibt in Bremen der Gerichtsvollzieher ein. Die Kolleginnen und Kollegen dort haben nicht den Ruf, über Gebühr nachsichtig zu sein“, erklärte sie.

Bremen muss laut aktuellen Zahlen des Bundesfamilienministeriums immer öfter für nicht gezahlten Unterhalt einspringen. Von den eigenen Zahlungspflichtigen werden diese Vorschüsse nur selten zurückgezahlt. Möhle, Vorsitzender der Sozialdeputation, hatte deshalb einen härteren Kurs gegen Unterhaltsverweigerer gefordert.

Stahmann betonte, dass es sich bei den Unterhaltsvorschüssen keinesfalls um Gelder handle, die zurückgezahlt werden müssen. Meist handele es sich um Ausfallleistungen für zahlungsunfähige Eltern, nicht um Vorschüsse. In Bremen sei das durch die Sozialstruktur bedingt, weshalb die Mehrheit der Unterhaltspflichtigen zahlungsunfähig seien. „Wer nicht zahlen kann, der muss auch nicht zahlen“, so Stahmann. Hohe Rückgriffsquoten in anderen Bundesländern hätten beispielsweise mit der geringen Zahl an Arbeitslosen zu tun. In Bremen seien die entsprechenden Stellen, die sich mit den Unterhaltsvorschüssen und -ausfallzahlungen beschäftigen, umstrukturiert und aufgestockt worden. So bearbeite nun dieselbe Fachkraft Auszahlungen und Rückgriffsforderungen. Damit solle ein besserer Überblick über Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Zahlungspflichtigen gelingen. „Wo wir Geld zurückholen können, soll das konsequent umgesetzt werden", so Stahmann.

Die Arbeitsmarktexpertin Esther Schröder hatte zuletzt gefordert, dass sich die Sozialbehörde mehr für die betroffenen Alleinerziehenden einsetzen müsse. Die Vorschuss- und Ausfallzahlungen liegen laut Schröder oftmals unter den Ansprüchen, die viele Alleinerziehende laut der Düsseldorfer Tabelle hätten. Die Begründung, dass in Bremen überdurchschnittlich viele Zahlungspflichtige von Sozialhilfe lebten, wies sie zurück.