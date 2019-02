Am Brill

Star-Architekt Daniel Libeskind soll Sparkassen-Gelände umbauen

Er baute das Jüdische Museum in Berlin und und das Zentralgebäude der Leuphania Universität in Lüneburg: Nun soll der Stararchitekt Daniel Libeskind auch das Sparkassen-Areal Am Brill umbauen.