Starbucks führt in allen Filialen Gebühren für To-Go-Becher ein. (Ralf Hirschberger)

Die vier Starbucks-Filialen in Bremen erheben ab dem 7. Januar eine Gebühr von fünf Cent auf Pappbecher für Heißgetränke. Man wolle dadurch die Kunden motivieren, verstärkt Mehrwegbecher zu verwenden, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Eine zweimonatige Testphase in Berlin und Hamburg sei erfolgreich verlaufen - nun werde der Becherpfand deutschlandweit eingeführt.

Bereits seit einigen Jahren bietet Starbucks Rabatte für Gäste an, die ihre eigenen Becher mitbringen. Alle Einnahmen der Bechergebühr gehen laut dem Kaffee-Unternehmen an die Umweltschutzorganisation WWF und deren Projekte zur Bekämpfung von Plastikmüll.