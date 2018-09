Der Qualm ist fast im gesamten Stadtgebiet sichtbar. (Paul-Alexander Völcker)

Die Auswirkungen des Moorbrandes auf einem Bundeswehr-Schießplatz in Meppen sind bis nach Bremen zu spüren. In den Bremer Stadtteilen sowie darüber hinaus im Umland ist am Dienstagabend eine starke Rauchentwicklung zu beobachten. Bei der Feuerwehr laufe der Notruf über, berichtet ein Sprecher. Die Anrufe kämen aus dem gesamten Stadtgebiet, einzig aus dem Stadtbezirk Ost seien bisher keine Meldungen eingegangen. Die Feuerwehr rät, alle Türen und Fenster zu schließen.

Ein Sprecher der Bremer Feuerwehr kritisierte, dass es kaum möglich sei, an Informationen von der Bundeswehr zu gelangen. Die Hansestadt ist mehr als 100 Kilometer vom Brandort entfernt.

Die Feuerwehr kämpft bereits seit zwei Wochen gegen den Flächenbrand im niedersächsischen Meppen. Der Brand war entstanden, als von einem Bundeswehr-Hubschrauber Raketen abgefeuert wurden und den Boden entzündeten. Nach Auskunft eines Bundeswehr-Sprechers vom Dienstagabend versuchen derzeit mehr als 300 Einsatzkräfte der Bundeswehr, des Technischen Hilfswerks (THW) und von Feuerwehren aus dem Umland, den Brand zu löschen. Moorbrände gehören zu den sehr schwierig zu bekämpfenden Feuern. (var/ dpa)

++ Diese Meldung wurde um 22.54 Uhr aktualisiert. ++