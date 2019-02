Europa braucht starke Universitäten. (Michael Reichel)

An diesem Donnerstag hat die Universität Bremen gemeinsam mit sieben Universitäten aus anderen europäischen Ländern ein starkes Bekenntnis zu Europa abgegeben. Das Konsortium der sogenannten „Young Universities for the Future of Europe (YUFE)“ beteiligt sich an der Pilotausschreibung für „Europäische Universitäten“ der Europäischen Kommission.

Aus der Allianz der acht Universitäten soll eine Europäische Universität entstehen, die in erster Linie neue und innovative Angebote und Möglichkeiten für ihre Studierenden schafft. In zweiter Linie soll es die Möglichkeiten für das Personal in Wissenschaft und in Technik und Verwaltung erweitern, und damit auch über die Herausbildung starker europäischer Identitäten bei ihren Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in ihre jeweiligen Standorte, das heißt Städte und Regionen, hineinwirken.

YUFE-Studierende sollen die Möglichkeit bekommen, unkompliziert und ohne Hindernisse zwischen den Standorten der beteiligten Partner zu wechseln, in mehr als einer Sprache zu lernen, und sich in verschiedenen europäischen Kulturen zu bewegen.

Für die Beschäftigten der YUFE-Partner wollen wir neue Karrierepfade ermöglichen, die über institutionelle, regionale und nationale Grenzen hinausgehen und flexibel temporäre oder dauerhafte Wechsel zwischen den beteiligten Partnern erleichtern.

Gesellschaftliches Engagement und Vernetzung in der Region sind wichtige Ziele der YUFE-Partner. Studierende ermutigen wir zu gesellschaftlichem Engagement. Wir arbeiten mit dem öffentlichen und dem privaten Sektor und der Zivilgesellschaft an lokalen, regionalen, europäischen und globalen Herausforderungen.

So fördern wir das gegenseitige voneinander Lernen und Verstehen über Institutionen, Regionen und Kulturen in Europa hinweg. Sie werden durch ihre Aktivitäten auch ihre Regionen, in denen sie beheimatet sind, in Europa stärker miteinander vernetzen.

Die YUFE-Ziele können natürlich nicht von einem Tag auf den anderen erreicht werden. Dies wird längere Zeit benötigen. Und auch ohne die Unterstützung der lokalen, regionalen, und manchmal auch der nationalen Parlamente und Regierungen und der Bürgerinnen und Bürger wird es nicht gehen.

Aber Europa braucht starke Universitäten, die den europäischen Gedanken mit Leben füllen und an die zukünftigen Gestalterinnen und Gestalter der Union vermitteln. Packen wir es also an – für eine gute Zukunft Europas.

Zur Person

Unser Gastautor Bernd Scholz-Reiter ist seit 2012 Rektor der Universität Bremen. Zuvor leitete der 61-jährige Wirtschaftsingenieur das Bremer Institut für Produktion und Logistik (Biba) an der Universität Bremen.