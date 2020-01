Saskia Esken bei ihrem Auftritt in Bremen-Woltmershausen. (Frank Thomas Koch)

Mit einem Aufruf zu mehr sozialer Gerechtigkeit hat die neue SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken am Freitagabend ihre Visitenkarte in Bremen abgegeben. Bei der Jahresauftaktveranstaltung der Sozialdemokraten auf dem ehemaligen Brinkmann-Gelände in Woltmershausen appellierte sie an die Parteibasis, sich für eine bessere Verteilung von Chancen und Wohlstand in der Gesellschaft einzusetzen. 2020 müsse für die SPD zu einem Jahr des Aufbruchs werden. Die Vision einer gerechteren Gesellschaft sei „absolut zeitgemäß“, sagte Esken vor rund 300 Zuhörern, die von der rund 30-minütigen Rede sehr angetan waren. Es gab lang anhaltenden Applaus für den Auftritt der neuen Parteichefin, die seit Dezember zusammen mit dem früheren nordrhein-westfälischen Finanzminister Norbert Walter-Borjans an der Spitze der Bundes-SPD steht.