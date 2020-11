Ein Bauarbeiter ist am Montag bei einem Unfall in Schwachhausen schwer verletzt worden. Der Mann trennte versehentlich ein Starkstromkabel durch, teilt die Polizei mit (Symbolbild). (dpa)

Ein 31 Jahre alter Bauarbeiter ist am Montagvormittag in Schwachhausen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bremer um neun Uhr mit Elektroarbeiten an einem Haus in der Heinrich-Hertz-Straße beschäftigt, als er nach derzeitigem Ermittlungsstand statt eines Niederlassungskabels ein Starkstromkabel durchtrennte. Dabei erlitt der 31-Jährige einen Stromschlag und schwerste Brandverletzungen. Ein Hubschrauber brachte den Verletzten in eine Spezialklinik nach Hamburg. Die weiteren Ermittlungen dauern an

In Folge des Unfalls kam es im Bereich der Bürgermeister-Spitta-Allee und Kirchbachstraße zu einem kurzzeitigen Stromausfall.