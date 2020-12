Alice Össelmann erhielt als erste Bremerin eine Impfung gegen das Coronavirus (Michael Bahlo / dpa)

Alice Össelmann gilt jetzt als die erste in Bremen gegen Corona geimpfte Person. Die 85-jährige hat am Sonntagvormittag in einem Findorffer Pflegeheim die Impfung erhalten und sich danach der Presse präsentiert. „Es geht mir gut, kein Problem. Die Impfung mitzumachen war selbstverständlich“, sagte sie im Anschluss. Die übrigen Bewohner des Seniorenhauses ließen sich ebenfalls fast vollständig impfen. Auch das anwesende Pflegepersonal nutzte zu über 90 Prozent die angebotene Möglichkeit, sich unmittelbar im Anschluss an die Bewohner impfen zu lassen.

Insgesamt startete die Impfkampagne zeitgleich in sechs Bremer Pflegeheimen. Mobile Impfteams der Johanniter und des Roten Kreuzes wollen am Ende dieses ersten Tages rund 500 Menschen die erste der zwei notwendigen Impfungen verabreicht haben. Der zweite Impftermin für die heute Geimpften folgt in drei Wochen.

Bremen hat für die jetzt begonnenen Impfungen am 2. Weihnachtstag knapp 5000 Impfdosen erhalten, von denen rund 1000 nach Bremerhaven gegangen sind. Auch dort besuchen mobilen Teams die Pflegeheime. Das zentrale Impfzentrum in der Halle Sieben des Messegeländes auf der Bürgerweide wird am 28. Dezember seine Arbeit aufnehmen

Bürgermeister Andreas Bovenschulte nannte die Impfungen einen Hoffnungsschimmer am Ende eines anstrengenden Jahres.