Ulrike Hiller hat am Freitag die Europawoche eröffnet. (Frank Thomas Koch)

Wer am 26. Mai in der Wahlkabine steht, muss sich bei Bürgerschafts- und Beiratswahl nicht nur zwischen Bremer Parteien und Politikern entscheiden. Auch die Wahl zum Europäischen Parlament steht dann an. Unter dem Motto „Europa ist hier“ ist daher am Freitag die Europawoche in Bremen eingeläutet worden. Bis Ende Mai gibt es in Bremen und Bremerhaven nun gut 60 Veranstaltungen rund um die Themen Europa und Europäische Union.

Bei der Eröffnungsfeier an der Johann-Gutenberg-Schule in Bremerhaven sagte Ulrike Hiller, die Bevollmächtigte Bremens beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit ist: „In Zeiten, in denen populistische und nationalistische Kräfte auf dem Vormarsch sind, müssen wir gemeinsam für unser Europa eintreten.“ Mit der Europawoche solle deshalb ein Zeichen gesetzt werden. Zusammen mit Stadtrat Michael Frost setzte sie den Startpunkt für die Veranstaltungen. Die Europawoche wird bundes- und europaweit immer Anfang Mai veranstaltet.

Einen ersten Höhepunkt gibt es an diesem Sonntag, 5. Mai: Ab 14 Uhr wird auf dem Marktplatz eine Pulse-of-Europe-Kundgebung veranstaltet, die sich zum Ziel gesetzt hat, den europäischen Gedanken wieder hör- und sichtbar zu machen. Begleitet wird die Kundgebung von einer Podiumsdiskussion zur Europawahl, an der Joachim Schuster (SPD), Susanne Grobien (CDU), Henrike Müller (Grüne), Sofia Leonidakis (Linke) und Zsuzsa Breier (FDP) teilnehmen und darüber sprechen, welche europäische Zukunft die Parteien wollen. Am Donnerstag, 9. Mai, wird zwischen 15 und 18 Uhr, ebenfalls auf dem Marktplatz, ein großes Europafest veranstaltet. Bremer Organisationen und Verbände präsentieren dort die Vielfalt Europas.



Alle Termine gibt es im Internet unter www.diebevollmaechtigte.bremen.de