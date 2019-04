Im Fall der Union Brauerei wurden 2016 die Architekten hinter der Umgestaltung ausgezeichnet. (Christina Kuhaupt)

Georg Skalecki hat sich seine Krawatte für den Montag ganz bewusst ausgesucht. Denn zum 200. Jubiläum des Märchens in diesem Jahr spielen die Stadtmusikanten beim Bremer Denkmalpflegepreis eine Rolle. Skalecki, Leiter des Landesamts für Denkmalpflege, trug die vier tierischen Helden deshalb beim Auftakt für die Auszeichnung im Rathaus als Motiv auf der Krawatte.

Seit Anfang der Woche können sich öffentliche und private Bauherren, Handwerksbetriebe, Ingenieure, Vereine und Architekten nun für den Denkmalpflegepreis 2019 bewerben. Seine vier Kategorien orientieren sich an den Stadtmusikanten. „Die Bauherren sind die Esel“, sagte Georg Skalecki und erklärt schnell, was er damit meint: In der Denkmalpflege seien sie schließlich das wichtige Fundament ganz wie bei der berühmten Aufstellung der Protagonisten der Esel.

Alle drei Jahre wird der Preis vergeben – nun zum bereits vierten Mal. Die Auszeichnung geht auf die Initiative des Landesamts für Denkmalpflege und der Aufbaugemeinschaft Bremen zurück: Ausgedacht haben sie sich Georg Skalecki und Uwe A. Nullmeyer von der Aufbaugemeinschaft. Das Interesse an einem solchen Preis sei in Bremen überdurchschnittlich groß. Hauseigentümer seien stolz auf ihre Leistungen und wollten diese der Öffentlichkeit zeigen, sagt Skalecki, Handwerker und Architekten könnten mit ihm ebenfalls ihr Können präsentieren. Die Denkmäler der Stadt seien nicht nur für Touristen wichtig, machte Nullmeyer deutlich, es gehe auch um die „Identifikation der Bremer, die stolz darauf sind, in dieser Stadt zu leben“. Skalecki sieht den Preis auch als Chance, weil die ausgezeichneten Projekte Vorbild sein könnten und damit ein Anstoß, Bausünden rückgängig zu machen. Wichtig sei es, relativ kontinuierlich zu sanieren.

Ausgezeichnet werden besondere Leistungen der Baudenkmalpflege in Bremen und Bremerhaven. Bedingung für die Bewerbung ist, dass die Sanierung in den vergangenen drei Jahren abgeschlossen wurde: nach dem 31. August 2016. Dotiert ist der Denkmalpflegepreis mit insgesamt 3000 Euro. Außerdem stiften die „Nordsee-Zeitung“ und der WESER-KURIER einen Sonderpreis in Höhe von 2500 Euro. Wer sich für die Auszeichnung, die im Oktober verliehen wird, bewerben möchte, kann dafür die Seite www.denkmalpflege.bremen.de besuchen. Schirmherr des Preises ist Bürgermeister Carsten Sieling (SPD).