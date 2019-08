Im Jahr 2018 gab es in Bremen mehr Geburten und Zuzüge als im Jahr davor. (Waltraud Grubitzsch/dpa)

Das Land Bremen wächst: 2018 verbuchte das Bundesland ein Einwohnerplus von 2000 Menschen. Und Bremen ist bei Touristen beliebt: Mehr als 1,4 Millionen Gäste verbrachten im vergangenen Jahr im Schnitt 1,8 Tage in einem der insgesamt 125 Beherbergungsbetriebe. Wer noch viel mehr über Zahlen, Entwicklungen und Trends aus der amtlichen Statistik für die beiden Städte Bremen und Bremerhaven im Jahr 2018 erfahren möchte, kann in „Bremen in Zahlen 2019“ nachschlagen. Das Statistische Landesamt hat jetzt die neue Auflage des Zahlenwerks vorgelegt, sie umfasst 68 Seiten und ist in 26 kurze Kapitel aufgeteilt.

„Die Broschüre enthält wieder eine Vielzahl von Tabellen und Abbildungen mit aktuellen Daten“, wie es in einer Mitteilung heißt. „Bremen in Zahlen“ sei ein kompakter Streifzug durch die Themenvielfalt der amtlichen Statistik und enthalte interessante, überraschende und nützliche Informationen, nicht nur für Statistik-Experten. Die Angaben beziehen sich laut Landesamt überwiegend auf das Berichtsjahr 2018 mit Vergleichsdaten zum Vorjahr. Ausgewählte historische Daten, ein Städtevergleich und die Anschriften von Anlaufstellen ergänzen die Statistiken.

Die Broschüren werden laut Mitteilung in kleinen Mengen kostenlos abgegeben: Statistisches Landesamt Bremen/Auskunftsdienst, An der Weide 14-16, 28195 Bremen, Telefon 0421 / 361 60 70, E-Mail info@statistik.bremen.de. Die PDF-Datei kann auch unter der Internet-Adresse www.statistik.bremen.de heruntergeladen werden.