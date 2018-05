Traditionell ziehen die Väter, oder die die es gerne sein würden, am Vatertag mit dem Bollerwagen los. (dpa)

Am 10. Mai ist wieder Vatertag. Wer nicht mit dem Bollerwagen losziehen will, für den gibt es in Bremen und Umzu einige Alternativ-Veranstaltungen.

Von 11 bis 23 Uhr wird in Vorwerk-Bülstedt (Linnwedel) der Vatertag mit Bier vom Fass und Fleisch vom Grill im Wald gefeiert. Das ganze wird betitelt mit "Chill & Grill im Wald". Für nette Sitzgelegenheiten ist ebenfalls gesorgt. Für die Unterhaltung vor Ort sorgen die DJs Sound Musik Plus und SAL-T. Der Eintritt ist frei.

Das größte Elektro-Festival des Nordwestens – das Tante Mia tanzt – findet am Donnerstag von 12 bis 23.45 Uhr in Vechta auf dem Stoppelmarkt-Gelände statt. Auf vier Bühnen sorgen DJs wie Nicky Jones, Resensed, Bebetta und Felix Kröcher für gute Tanzmusik. Karten gibt es noch vor Ort für 42,90€.

Für alle Väter, die den Tag mit der Familie verbringen wollen, bietet das Universum in Bremen das erste mal die Science Show "Himmelwärts" an. Hier dreht sich alles um den Weg zu den Sternen. Die Vorführungen beginnen um 12 und um 15 Uhr. Die Plätze sind begrenzt. Der Eintritt ist im Universum-Ticket enthalten.

"Schönes Bremen – die große Innenstadtführung" heißt die Stadtführung, die am Vatertag in Bremen stattfindet. Treffpunkt ist beim Roland am Markt. Los geht die zweistündige Tour um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erfoderlich, eine Mindestteilnehmeranzahl gibt es ebenfalls nicht. Als offenes Angebot kostet die Führung 8,50 Euro pro Person, Kinder unter 12 Jahren sind frei.

Im Bremer Lagerhaus (Schildstraße 12-19) findet an jedem zweiten Donnerstag im Monat ein Poetry Slam statt. So auch am Vatertag. Zu Gast ist dieses Mal Jessy James LaFleur aus Berlin. Los geht es um 20 Uhr, der Eintritt kostet fünf Euro.

Das Hüpfburgenland am Bremer Osterdeich ist etwas für die ganze Familie. Bei schönem Wetter kann dort draußen am Deich auf verschiedenen Hüpfburgen herumgeturnt werden. Geöffnet sind diese von 14 Uhr bis 19 Uhr. Ein Tagesticket für Kinder kostet sieben Euro, Erwachsene zahlen drei Euro.