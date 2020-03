Durch den Unfall hat sich ein Stau gebildet. (Christian Butt)

Ein Lkw-Unfall sorgt aktuell zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Bremen-Hemelingen für Verkehrsbehinderungen auf der Autobahn 1 und den Umleitungsstrecken. Zu dem Unfall war es gegen 14 Uhr an einem Stauende gekommen. Ein Lkw-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Vordermann auf. Ernsthaft verletzt wurde keiner der Männer, jedoch war ein Fahrzeug nicht mehr fahrbereit.

Die Feuerwehr rückte an, um auslaufende Betriebsstoffe mit Bindemitteln abzustreuen. Zum Schutz der Einsatzkräfte und für die Bergung des Lastwagens wurden zwei der drei Fahrspuren in Richtung Osnabrück gesperrt. Die aufwendige Bergung wird sich noch bis etwa 17 Uhr hinziehen. Außerdem muss die Fahrbahn gereinigt werden.

Aktuell beginnt der Stau zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten. Vom Stauanfang bis zur Unfallstelle müssen Autofahrer etwa eine halbe Stunde Zeit einplanen. Die Umleitungsstrecken sind inzwischen völlig überlastet. So melden Autofahrer bei Facebook einen kompletten Stillstand auf der Osterholzer Heerstraße. Die Polizei rät deshalb allen Autofahrern auf der Autobahn zu bleiben. Dort komme man nur im Schritttempo an dem Engpass vorbei, jedoch sei diese Route am schnellsten.