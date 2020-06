Die Bauarbeiten sollen am 8. Juli fertig sein. (Sebastian Kahnert)

Auf der A1 im Bereich der Weserbrücke zwischen den Anschlussstellen Hemelingen und Arsten kommt es ab dem 26. Juni zu Verkehrsbehinderungen. Der Asphalt muss in dem Bereich aufgrund von hitzebedingten Schäden komplett ausgetauscht werden, teilt das Amt für Straßen und Verkehr mit.

Für Markierungsarbeiten wird zunächst ab dem 26. Juni ein Fahrstreifen gesperrt. Am 28. Juni ist dann nur noch eine Spur befahrbar, wodurch erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet werden. Für den weiteren Bau verbleiben dann tagsüber zwei Fahrstreifen, nachts nur eine Spur. Am 4. und 5. Juli ist auch tagsüber nur ein Fahrstreifen befahrbar. Der Bau soll am 8. Juli abgeschlossen sein.

Die Bauarbeiten fallen in eine Zeit, in der ohnehin schon viel los ist auf den Autobahnen: Fünf Bundesländer starten am kommenden Wochenende (26. bis 28. Juni) in die Sommerferien, darunter Hamburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Das sorgt klassischerweise für stockenden Verkehr, Stau und Stillstand auf den Autobahnen. Auch in Coronazeiten müssen sich Reisende laut ADAC darauf einstellen, dass viele Fahrten so enden. Es sei aber fraglich, ob die Straßen noch stärker belastet sind als in den Vorjahren.

Den Sommerurlaub 2020 dürften mehr Menschen als bisher in Deutschland verbringen und dafür auch aufs Auto zurückgreifen. Das prognostiziert auch der Auto Club Europa (ACE), geht aber zu Beginn der Sommerferien von einem „weitaus geringeren Verkehrsaufkommen“ aus als in den Vorjahren.

Demnach füllen sich ab Freitagnachmittag die Routen zu den deutschen Küsten. Ab dem Samstagvormittag dürfte es ebenfalls zu Verzögerungen kommen, besonders wenn der Verkehr an Baustellen durch ein Nadelöhr muss. Wer möglichst entspannt in den Urlaub starten möchte, fährt man besser entweder unter der Woche oder am Sonntag los. Geht das nicht, sollte man zumindest sehr früh morgens starten, rät der ACE. (mit dpa)