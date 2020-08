Ausgebremst: Auto-Verbände kritisieren, dass die kommunalen Zulassungsstellen derzeit Wartezeiten von bis zu mehreren Wochen haben. (Sebastian Kahnert /dpa)

Die Automobilbranche und ihre Kunden ächzen unter Corona und den Folgen der Pandemie: Erst waren wochenlang die Verkaufssalons geschlossen und zumindest Neuwagen konnten kaum an die Kundschaft gebracht werden. Dann kamen Lieferengpässe hinzu – und jetzt ist vielerorts die Anmeldung das Problem. Viele Zulassungsstellen vergeben Termine mit wochenlangem Vorlauf. In Bremen ist – Stand Mittwochmorgen – der nächstmögliche Termin am 14. September mittags zu haben. In Köln rechnen Autohändler mit bis zu 30 Tagen Wartezeit, in Berlin kann sich die Zulassung eines Kraftfahrzeugs, für die 15 Minuten Bearbeitungszeit veranschlagt werden, bis in den November schleppen.

Diese Wartezeiten würden „zunehmend zu einer wirtschaftlichen Belastung für die Automobilwirtschaft“, warnen der Verband der Automobilindustrie (VDA), der Verband der internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) und der Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. In einer gemeinsamen Erklärung der Verbände beklagt VDA-Präsidentin Hildegard Müller: „Als Folge der coronabedingten Einschränkungen in den Autohäusern und Zulassungsstellen stehen bei den Händlern derzeit Tausende Neu- und Gebrauchtwagen und können nicht an die Kunden übergeben werden. Die Folge sind große wirtschaftliche Schäden für den Kfz-Handel und die Automobilindustrie.“

Jeder „Standtag“ kostet 28 Euro

Stefan Meyer, VDA-Sprecher in Bonn, erklärt „die Grundproblematik“ so: „Ein bestelltes Fahrzeug steht beim Händler und kann nicht zugelassen werden. Der Kunde zahlt aber erst, wenn das Fahrzeug zugelassen ist. Händler, die 40 oder 50 Autos auf dem Hof haben, bekommen ein Problem. Sie müssen zwischenfinanzieren, ihr Kreditrahmen ist ausgeschöpft, sie können keine neuen Fahrzeuge bestellen, das Geschäft stockt.“ Auch die Stellflächen für Autos, gerade in großen Städten, seien ein Kostenfaktor für die Händler: Jeder „Standtag“ schlage mit 28 Euro zu Buche.

Hans Jörg Kossmann, Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Bremen, hat „keine Rückmeldung“ von den 120 Mitgliedern. „In der Innung ist das kein Thema. Mich hat keiner angerufen und gesagt, du musst intervenieren. Es war schon immer schwierig mit der Zulassungsstelle. Über-Nacht-Zulassungen wie früher sind nicht zu gewährleisten, als Händler gehen wir auf Nummer sicher und rechnen mit drei Tagen.“ Allerdings stellen sich Kossmanns Mitarbeiter dazu längst nicht mehr selbst an. Diese Aufgabe übernehmen Zulassungsdienste. „Ich kenne kaum ein Autohaus, das das noch selbst macht.“

Eine der Großen ist die Firma Warnke und Hallmann. Der Händlerschalter sei immer geöffnet gewesen, während private An- oder Abmelder sich ab Mitte März erst einmal per E-Mail anmelden mussten, weiß Jörg Schade, der deren Bremer Zulassungsdienst leitet. „Dann gab es Wartezeiten von fünf, sechs Wochen, im Moment sind es zwei bis drei Wochen, während des Lockdowns war immer offen“, sagt Schade. „Das Geschäft im Händlerbereich war stark eingebrochen, weil sie zeitweilig nichts verkaufen konnten. Wegen der Wartezeiten wenden sich aber mehr Private an uns. Sie müssen mit zwei bis drei Tagen für die Anmeldung rechnen.“

Kossmann geht davon aus, „dass es in einigen Orten in Niedersachsen schlimmer ist“. Nachfragen und ein Blick ins Onlineportal, in dem die Termine vergeben werden, bestätigen den Eindruck nicht. Zumindest nicht in der Region: Im Landkreis Osterholz beispielsweise ist innerhalb von acht Tagen ein Termin zu haben, die Landkreise Diepholz und Rotenburg verzichten auf Terminvergaben, im Kreis Oldenburg beträgt die Wartezeit rund zehn Tage. Im Landkreis Cuxhaven sind es aktuell sogar bis zu sechs Wochen. Landrat Kai-Uwe Bielefeld hat bereits verkündet: „Wir arbeiten intensiv an einer Verbesserung der Personalsituation.“ Nach Angaben der Bremer Innenbehörde steigen die Zahlen der Neuzulassungen und Zulassungen bereits seit Mai wieder deutlich an.

Handel wartet noch auf I-KFZ

Beim Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund (NSGB) sind „keine größeren Probleme“ in den Zulassungsstellen bekannt. „Eigentlich läuft das reibungslos“, sagt NSGB-Sprecher Thorsten Bullerdiek. Viele Kommunen setzten bereits das „I-KFZ“-System ein, ein Online-Verfahren für Privatpersonen zur An-, Um- und Abmeldung von Kraftfahrzeugen. Die Nutzung ist seit Mai auch in Bremen möglich. „Das ist aber nicht so komfortabel, wie wir uns das wünschen“, sagt Innungsobermeister Hans Jörg Kossmann. Abgesehen davon beklagen die Branchenverbände, dass „I-KFZ“ von Privatleuten kaum genutzt werde – und das Instrument dem Handel aus technischen Gründen ohnehin noch nicht zur Verfügung stehe.