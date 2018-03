Auf der Bundesstraße 75, der Oldenburger Straße, wird es am Wochenende eng. (dpa)

Autofahrer aufgepasst! Auf der Bundesstraße 75, der Oldenburger Straße, ist am Wochenende mit Staus und Verkehrsbehinderungen zu rechnen. "Es müssen Schächte und Teilbereiche der Asphaltfahrbahn erneuert werden", teilt Martin Stellmann, Sprecher des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV), mit.

Von Sonnabend, 24. März, ab 6 Uhr, bis zum Montagmorgen, 26. März, 5 Uhr, werden auf der Oldenburger Straße in stadtauswärtiger Fahrtrichtung in Höhe der Ausfahrt Airport-Stadt / Duckwitzstraße die Bauarbeiten an der Fahrbahn ausgeführt. Die Hauptfahrbahn nach Delmenhorst wird in dieser Zeit gesperrt sein. Der Verkehr wird stadtauswärts parallel einspurig über die Ausfahrt Airport Stadt / Duckwitzstraße geleitet. Am Sonnabend ist daher mit "starken Verkehrsbehinderungen" aus der Innenstadt raus zu rechnen. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Die Fahrbahn in Richtung Stadt ist von den Arbeiten nicht betroffen, wie das ASV mitteilt.