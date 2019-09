Die vielen Baustellen und der Beginn der Herbstferien werden, laut ADAC, wieder für viel Stau auf den Autobahnen in Niedersachsen und Bremen sorgen. (Jürgen Mahnke/dpa)

Stockender Verkehr und Staus könnte die Reisenden auf den Fernstraßen in dieser Woche erwarten. Denn die Herbstferien in Bremen, Niedersachsen und Hamburg starten nach dem Tag der Deutschen Einheit am 4. Oktober. Das dürfte rund um Bremen und auf den niedersächsischen Autobahnen für mehr Verkehr sorgen. Das Staurisiko steigt vor allem bei zahlreichen Baustellen auf der A 1, A 7 und A 27.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) warnt vor den bekannten Problemen wie längeren Wartezeiten und erhöhter Unfallgefahr. „An zahlreichen Baustellen wird es eng werden, aber ganz so schlimm wie im Sommer wird es nicht“, prognostiziert Nils Linge, Pressesprecher des ADAC Weser-Ems, der mehr als 900.000 Mitgliedern in Bremen und im Nordwesten Niedersachsens hat.

Vorab informieren

„Autofahrer sollten sich vor ihrer Abreise informieren, wo es Baustellen gibt“, sagt Linge. Gerade auf der Autobahnen 1 und 7 sei mit Zeitverlust zu rechnen. Deswegen sollten sich Reisende bei zahlreichen Angeboten im Internet umschauen und auch nach Alternativen suchen. Andere Zeiten, andere Strecken, Ausweichrouten oder Landstraßen seien zu empfehlen. „Jeder schaut, wo er gut essen und schlafen kann, aber zu wenige überlegen, wie sie auch anders fahren können“, so Linge. Wenn Autofahrer erst im Stau stünden, empföhlen alle Navigationssysteme dieselben Ausweichrouten und die Umleitungen seien ebenfalls überfüllt.

Pünktlich zum Ferienstart gehen die Bauarbeiten auf der Autobahn 1 in eine entscheidende Phase. Zwischen Stuckenborstel und Posthausen werden die Fahrbahnen in Richtung Bremen ab Dienstag für eine Sanierung gesperrt. Die Asphaltschicht muss erneuert werden. Der Verkehr wird über die Gegenspur geführt. Tagsüber gibt es für Autofahrer drei Streifen nach Hamburg und zwei nach Bremen. Umleitungen sind laut der privaten Gesellschaft A 1 mobil aus Sittensen für diesen Zeitraum ausgeschildert.

Mehr zum Thema Autobahn Bremen-Hamburg Wieder Sperrungen auf der A1 Die Autobahn von Bremen nach Hamburg ist vor knapp zehn Jahren saniert und verbreitert worden. ... mehr »

Doch damit nicht genug: Hinzu kommt, dass die Abfahrt Stuckenborstel zeitweise gesperrt wird, ebenso die Raststätte Grundbergsee. Ab Dienstag ist in Stuckenborstel für eine Woche kein Auf- und Abfahren aus Richtung Hamburg und in Richtung Bremen möglich. Die Rastanlage ist in Richtung Bremen von Montag, 7. Oktober, bis Freitag, 11. Oktober, gesperrt. Weitere Baustellen sollen folgen.

Mehr oder weniger freie Fahrt gibt es stattdessen zwischen Bremer Kreuz bis kurz hinter Oyten. Dort sind – wie auch zwischen Bremer Kreuz und Brinkum – fast alle Arbeiten abgeschlossen. An der Ochtumbrücke ist seit Ende August der erste Teil des Ersatzneubaus fertig. Damit der zweite Abschnitt gebaut werden kann, musste der Verkehr auf die andere Seite über die neu gebaute Brückenhälfte in Fahrtrichtung Osnabrück geleitet werden.

Lesumbrücke weiterhin gesperrt

Durch ein bekanntes Nadelöhr müssen diejenigen, die von Bremen aus nach Bremerhaven oder Cuxhaven wollen. Die marode Lesumbrücke ist weiterhin in Fahrtrichtung Bremen gesperrt, der Verkehr teilt sich die Gegenfahrbahn. Über die Zukunft der Lesumbrücke soll nun übrigens ein zweites Gutachten entscheiden, das die Bremer Verkehrsbehörde im kommenden Monat erwartet.

Wegen des dichten Ferienreiseverkehrs müssen sich Autofahrer auch in Niedersachsen vielerorts in Geduld üben. „Wer in den Süden über das Walsroder Dreieck will, sollte Zeit einplanen“, sagt ADAC-Sprecher Linge. Die Autobahn 7, mit mehr als 900 Kilometern die längste deutsche Bundesautobahn, ist seit Jahren eine Dauerbaustelle. Vor allem zwischen Hamburg und Hannover müssen Autofahrer viel Geduld mitbringen, wenn sie unterwegs sind. Auf Hamburger Gebiet wird sie achtspurig ausgebaut, bei Soltau und Walsrode auf sechs Spuren.

Baustellen gibt es in diesem Bereich jede Menge: derzeit gerade am Dreieck Walsrode, südlich zwischen Berkhof und Westenholz oder weiter nördlich zwischen Bad Fallingbostel und dem Autobahndreieck. Verengte Fahrbahnen, gesperrte Ausfahrten oder geänderte Verkehrsführungen – die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen warnt an diversen Stellen vor erhöhter Stau- wie auch Unfallgefahr. Eine Besserung ist dort nicht in Sicht: Die Arbeiten dauern bis Ende 2019 oder Anfang 2020 an. In diesem Jahr kam es dort immer wieder zu schweren Unfällen, teilweis musste die Autobahn ganz gesperrt werden.