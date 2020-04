Das Allegria bietet ein US-Prime Ribeye/Entrecôte mit grünem Spargel, Hausfritten und hausgemachter BBQ-Sauce zum Mitnehmen an. (Temi Tesfay)

In seinem in Schwachhausen gelegenen Restaurant Allegria bietet Inhaber und Koch Stefan Schröder derzeit ein regelmäßig wechselndes Speiseangebot mit je fünf Gerichten an. Jedes Gericht wird portionsweise vakuumiert und kostet zehn Euro. Für den heimischen Grillgenuss kann hier auch die Spezialität des Hauses, das hausgereifte US-Prime Beef, nach Wunsch abgewogen mitgenommen werden.



Was es gab: 400 Gramm US-Prime Ribeye/Entrecôte (8,50 Euro / 100 Gramm), grüner Spargel (5 Euro), Hausfritten (3,50 Euro) und hausgemachte BBQ-Sauce (2,50 Euro).



Zubereitung: Das Fleisch zuvor mit Salz, Pfeffer sowie einer gewünschten Gewürzmischung einreiben. Auf dem Grill bei hoher Temperatur auf allen Seiten schön knusprig brutzeln. Anschließend für etwa zehn bis zwölf Minuten in der Ruhezone (idealerweise bei 90 Grad) liegen lassen, bis das Steak medium ist. Die Ruhezeit des Fleisches variiert nach Sorte und Gewicht.

Knusprige Fritten

Während das Fleisch ruht, den Spargel auf dem Rost zubereiten. Die Pommes können derweil bei leicht geöffneter Alufolie im auf 120 Grad erhitzten Ofen für drei bis fünf Minuten aufgebacken werden. Da das Ergebnis bei uns eher mäßig war, haben wir die Fritten im Anschluss noch mal auf die Grillmatte gelegt, wonach sie wunschgemäß knusprig wurden.



Was es noch gibt: US-Prime Rumpsteak (7,90 Euro pro 100 Gramm) oder Rinderfilet (9,90 Euro / 100 Gramm), Filet vom Norweger Seelachs mit Blubb-Spinat und Omas Kartoffelstampf (10 Euro), Roastbeef klassisch mit Remouladen-Pellkartoffelsalat (10 Euro) und Tuna-Tomatenconcassee mit Wiesenkräuterpüree (10 Euro).



Wie bestellt werden kann: Die Bestellung ist täglich ab 11 Uhr, die Abholung jeweils zwischen 12 und 20 Uhr möglich. Kontakt: Telefon 04 21 / 69 65 48 96, Lortzingstraße 1, 28209 Bremen, www.allegria-bremen.de.

Zur Person

Temi Tesfay

hat Hunger auf Bremen. Auf seinen wöchentlichen Streifzügen durch die heimische Gastroszene hat er schon viele Küchen, Köche und kulinarische Schätze der Stadt kennen gelernt. Unter dem Titel „Mahlzeit Bremen“ schreibt er außerdem einen Foodblog.

Weitere Informationen

Für seine Tischgespräche trifft Temi Tesfay normalerweise Gastronomen in Bremen und Umgebung und testet deren Gerichte. Aufgrund der Corona-Pandemie sind Restaurants und Cafés derzeit allerdings geschlossen, viele bieten aber Lieferservice und To-Go-Gerichte an. In den kommenden Folgen der Tischgespräche probiert Temi Tesfay sich durch einen Teil des außergewöhnlichen Angebots und stellt es unter dem Motto „Tischgespräch – Eat@Home“ vor.