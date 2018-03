Geschäftsführer Uwe Eckertz in seinem renovierten Restaurant. (Frank Thomas Koch)

Es riecht nach frischem Holz. Und das ist für das Restaurant John Benton etwas Besonderes. Zum ersten Mal seit der Eröffnung im Dezember 1994 wird das Steakhaus am Markt generalüberholt. Alles flog raus, Tresen, Tische, die Holzvertäfelungen an den Wänden. Drei Tage lang hat das Ausräumen gedauert, dann waren die beiden Etagen des Innenraums nackt. Das war Ende Januar, inzwischen ist einiges passiert.

„Wir machen alles neu“, sagt Geschäftsführer Uwe Eckertz, „Es wurde auch mal Zeit.“ Dieses „alles neu“, das betont Eckertz gleich hinterher – er will schließlich keine Panik bei den Stammkunden auslösen – bezieht sich nur auf die Möbel. Speisekarte und, ebenfalls nicht unwichtig, die Preise bleiben unangetastet; zubereitet und serviert werden die Steaks, Spareribs und Ofenkartoffeln auch künftig vom altbewährten Team. Nur eben in neuer Atmosphäre.

Alles glänzt

Und die wird, das kann man auch jetzt schon sehen, wo die Sitzbänke nur rudimentär aufgebaut sind und Tische und Stühle nach und nach angeliefert werden, deutlich heller. Das geht schon beim Fußboden los. Das Parkett aus kanadischem Ahorn, im Erdgeschoss Schiffsboden, oben Fischgrät, glänzt neu geschliffen und versiegelt. Und es ist jetzt auch eben. Eckertz: „Er wurde uneben verlegt, das war wohl damals modern. Wir mussten den Boden sieben Mal abschleifen, bis alles glatt war.“

Die Tischler bauen den neuen Tresen im Erdgeschoss des Restaurants zusammen. (Frank Koch)

Auch das dunkle Orange der Wände und damit die letzten Spuren der Zeiten vor dem Nichtraucherschutzgesetz sind Vergangenheit: Alles ist jetzt hellbeige gestrichen. Die Fensterrahmen sind wieder weiß. Beim Mobiliar hat sich der Chef für das Bewährte entschieden: dunkles Nussbaum-Holz. Nun aber mit roten statt rotbraunen Sitzpolstern, passend zu den neuen, zylindrischen Deckenleuchten. Sechs Tischler sind im Einsatz, schleppen Teile von Tresen und Tischen heran, bohren hier, schrauben dort.

Es wird moderner im „John Benton“, das früher an eine Mischung aus englischem Klub und Brauhaus erinnerte. Nicht nur lichter, sondern auch schnörkelloser. „Die alten Tische und Stühle waren nach all den Jahren schon ziemlich abgenutzt“, sagt Eckertz. „Das hat man vor allem tagsüber gesehen, bei Sonnenschein.“ Und das war ihm dann immer ein bisschen unangenehm. Deshalb war die Renovierung der erste Plan, den er umsetzen wollte, seit er das Restaurant 2017 als alleiniger Geschäftsführer leitet. „Es ist eigentlich fast genauso, als wenn man zu Hause renoviert. Man ist einfach gespannt auf das Neue. Und manchmal hat man auch mal eine schlaflose Nacht, weil man überlegt, ob wohl alles so klappt, wie man sich das vorstellt.“

Kosten von rund 250.000 Euro

Die Kosten, an denen sich auch Vermieter Beck’s und Getränkelieferant Beckröge beteiligen, liegen bei rund 250.000 Euro. Dafür gibt es auch eine neue Musikanlage („wenn man schon dabei ist, sollte man an so etwas nicht sparen“) und einen komplett neu gestalteten Toilettenbereich. Ein ziemlich dicker Brocken auf der Abrechnung ist die neue Lüftung in der Küche. Aus Sicherheitsgründen zieht die Abluft über ein neues System ab, neue Brandschutz-Klappen gibt es auch. Was noch fehlt, ist die neue Lüftungsdecke. Wenn sie geliefert wird, kann’s losgehen mit dem Vorkochen. „Ich freue mich darauf, dass der Betrieb wieder anläuft. Und ich hoffe, dass die Gäste sagen: Es gefällt uns“, sagt Eckertz. Wissen, ob es so kommt, wird er ab Ende der zweiten Märzwoche. Dann ist die Wiedereröffnung geplant. Und dann wird es im „John Benton“ auch wieder wie gewohnt nach Steakhaus riechen.