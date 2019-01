Im September und am vergangenen Wochenende wurden Straßenbahnen in Bremen beschossen. (Christina Kuhaupt)

"Unbekannte schießen auf Straßenbahn" – mit dieser Meldung hat es Bremen im vergangenen September in die überregionale Presse geschafft. Damals feuerten unbekannte Täter ein Geschoss auf eine Straßenbahn der Linie 4 in der Robert-Koch-Straße in Kattenturm ab. Jetzt, etwas mehr als drei Monate später, ist es zu einem ähnlichen Fall in Walle gekommen. Wieder schossen die Täter auf eine Straßenbahn, wieder konnten sie unerkannt fliehen.

Ein Zeuge meldete den Schuss laut Polizei am Sonnabend gegen 20.15 Uhr. Er soll aus einem fahrenden Auto abgegeben worden sein – auf eine ebenfalls fahrende Straßenbahn der Linie 3 in der Nordstraße. Das Projektil hinterließ ein Loch in der Scheibe, habe sie allerdings laut einer Polizeisprecherin nicht durchschlagen. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versucht herauszufinden, um was für ein Geschoss es sich handelte. Ein Projektil haben die Beamten bisher nicht gefunden. Auch stehe nicht fest, mit welcher Waffe der Schuss abgefeuert wurde, so die Sprecherin. Derzeit werde "umfangreich" ermittelt, die Beamten haben die getroffene Straßenbahn zur Spurensicherung sichergestellt. Fest stehe momentan nur, dass die Täter die Schüsse offenbar nicht gezielt gegen Menschen gerichtet hätten, sondern vor allem einen materiellen Schaden provozieren wollten.

Da allerdings Menschen in der in Walle beschossenen Straßenbahn saßen, muss man davon ausgehen, dass die Täter es billigend in Kauf nahmen, Passagiere oder andere Passanten zu verletzen.