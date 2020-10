Große Hochzeitsfeiern mit mehreren Hundert Gästen sind ab Samstag verboten. (Martin Schutt /dpa /lni)

Hoch her ging es am Dienstagabend bei einer Hochzeitsfeier in Gröpelingen. Nach Polizeiangaben tummelten sich 400 Gäste in einer Veranstaltungshalle an der Schragestraße – und damit deutlich mehr als die erlaubten 250. Keine Rolle spielten Abstands- und Hygieneregeln. Das Ende vom Lied: Weil sich zahlreiche Hochzeitsgäste wenig einsichtig zeigten, brach der Veranstalter die Feier ab.

So weit wird es fürs Erste gar nicht mehr kommen. Das Ordnungsamt hat sämtliche Feiern mit mehr als 50 Personen in öffentlichen oder angemieteten Räumen verboten. „Steigende Fallzahlen zwingen uns zum sofortigen Handeln“, begründet Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die kommunale Allgemeinverfügung.

Die neue Regelung tritt am Samstag in Kraft und soll vorerst für drei Wochen gelten, kann aber je nach Infektionslage verlängert werden. Damit setzt die Stadt Bremen eine Vereinbarung um, auf die sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten kürzlich verständigt hatten, um die Pandemie einzudämmen. Danach wird die Teilnehmerzahl bei privaten Feiern drastisch beschränkt, wenn innerhalb von sieben Tagen mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auftreten.

Kritik an mangelnder Disziplin

Genau dieser Grenzwert ist jetzt überschritten. In der Stadtgemeinde Bremen liegt der sogenannte Inzidenzwert laut Gesundheitsressort derzeit zwischen 40 und 41. Eine gewichtige Ursache für die rasant steigenden Infektionszahlen sieht Mäurer in mangelnder Disziplin bei Privatfeiern und Hochzeiten. Sein Eindruck: Zu viele Gäste und Gastgeber hielten „alle Abstands- und Hygieneregeln offenbar für völlig überflüssig“. In einer Pandemie bedeuteten viele Menschen in geschlossenen Räumen immer eine Gefahr. Der einzige Lichtblick: Liegt der Inzidenzwert an sieben Tagen hintereinander unter 35, soll das Verbot wieder aufgehoben werden.

Die neuen Bestimmungen gelten für Veranstaltungen in Kneipen oder anderen Veranstaltungsorten, sie zielen nicht auf das häusliche Umfeld ab. Die Faustregel: Im Fokus stehen zwar Privatfeiern, aber nicht Privatfeiern in Privatwohnungen.

Laut Innenbehörde sind auch keine ausgedehnten Kontrollen privater Wohnungen beabsichtigt. Wie bisher stütze sich die Polizei vor allem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Ansonsten belasse man es bei Stichproben, heißt es seitens des Ressorts.

Deshalb gibt es auch keinen Radar, um privaten Feiern mit einer kritischen Anzahl von Teilnehmern schon im Vorfeld auf die Spur zu kommen. Etwa dadurch, dass soziale Netzwerke wie Facebook verstärkt durchforstet werden. „Dafür sind überhaupt keine personellen Kapazitäten vorhanden“, sagt Ressortsprecherin Rose Gerdts-Schiffler. Schon gar nicht beim Ordnungsamt, das gerade einmal 18 Mitarbeiter habe. Abgesehen davon gibt es aus Behördensicht bei Feiern in Privatwohnungen auch keinen akuten Handlungsbedarf. „Es ist ja nicht die Regel, dass 50 bis 70 Leute in Wohnungen zusammensitzen.“

Gespannt warten unterdessen die Gastwirte auf den genauen Wortlaut der neuen Corona-Verordnung, die fürs ganze Land Bremen schon ab diesem Freitag gilt. Vor allem eine Frage beschäftigt Nathalie Rübsteck, Hauptgeschäftsführerin der Dehoga Bremen: „Müssen die Gastronomen die Zahl der Neuinfektionen selbst im Blick haben oder werden sie darüber benachrichtigt, etwa in Form einer Pressemitteilung?“ Für den Fall, dass der Grenzwert überschritten wird, sieht Rübsteck genau zwei Optionen für die Gastronomen: „Entweder muss der Gastgeber zum Beispiel 20 Leute wieder ausladen oder die Feier findet nicht statt.“

Bei Verstößen drohen hohe Bußgelder

Mit anderen Worten: Eine lange geplante Feier könnte kurzfristig ins Wasser fallen. „Es kann sein, dass man morgens erfährt, dass man abends nicht feiern kann“, sagt Rübsteck. Die Handhabe dazu haben die Gastronomen auf jeden Fall. „Es steht ihnen frei, Leute zu bewirten oder nach Hause zu schicken“, sagt ein Jurist der Rechtsanwaltskanzlei Ilja Schneider, die etliche Mandanten aus der Branche vertritt. Bei renitenten Gästen müsse ein Gastronom auch den Mut haben, die Feier auszusetzen. „Sonst gefährdet er seine Existenz, bei Verstößen gegen die Verordnung drohen schließlich hohe Bußgelder.“

Auf einem ganz anderen Blatt steht der Verdienstausfall. Schon jetzt erreichten die meisten Gastronomen nur noch zwei Drittel der Vorjahresumsätze, so der Erfahrungswert der Kanzlei. Rein rechtlich hegt die Kanzlei zunächst einmal keine Bedenken. „Wir müssen davon ausgehen, dass die Verordnungen rechtmäßig erlassen sind.“ Gleichwohl hält die Kanzlei die Corona-Vorschriften für anfechtbar. Gegen Allgemeinverfügungen könne man direkt klagen. „Da muss man dann sehen, was die Verwaltungsgerichte dazu sagen.“