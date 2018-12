Zum vierten Mal innerhalb von zwölf Monaten wird Frank-Walter Steinmeier im Februar 2019 in der Hansestadt weilen. (Bernd Settnik/dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier scheint eine Vorliebe für Bremen zu entwickeln. Zum vierten Mal innerhalb von zwölf Monaten wird das Staatsoberhaupt im Februar 2019 in der Hansestadt weilen. Anlass ist diesmal das Benefizkonzert des Bundespräsidenten – eine Veranstaltungsreihe, die abwechselnd in den Bundesländern stattfindet und vor allem den Zweck hat, Geld für karitative Zwecke zu sammeln. Am 18. Februar wird Steinmeier in der „Glocke“ dabei sein, wenn die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und der Pianist Fazil Say unter der Leitung von Steven Sloane Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, George Gershwin und Leonard Bernstein spielen. Beginn ist um 20 Uhr im Großen Saal.

Im laufenden Jahr war Frank-Walter Steinmeier im Februar zunächst zu seinem offiziellen Antrittsbesuch in Bremen und Bremerhaven. Im Sommer besuchte der Bundespräsident beide Städte gemeinsam mit dem Diplomatischen Korps. Die 150-köpfige Delegation stattete dabei unter anderem dem Luft- und Raumfahrtstandort und dem Auswandererhaus in der Seestadt einen Besuch ab. Steinmeiers dritter Aufenthalt wenige Wochen später war privater Natur. In der Augenklinik an der Universitätsallee unterzog er sich einer Augenoperation.