Antrittsbesuch in der Hansestadt: Frank-Walter Steinmeier, Elke Büdenbender und Carsten Sieling (dpa)

In diesem Liveblog halten wir Sie auf dem Laufenden: Wir begleiten Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender bei den Programmpunkten in Bremen und halten dies in Bildern, Videos und Texten fest. Wenn Ihnen der Liveticker nicht korrekt angezeigt wird, dann klicken Sie hier.