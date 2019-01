Durch die Störung kommt es derzeit zu Verspätungen rund um Hamburg. (Daniel Bockwoldt/dpa)

Der Ausfall eines Stellwerks sorgt in Hamburg derzeit für Beeinträchtigungen im Bahnverkehr. Wie der Metronom auf Twitter mitteilte, wenden die Regionalzüge aus Bremen bereits in Hamburg-Harburg und fahren den Hamburger Hauptbahnhof nicht an.

Auch die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn sind von dem Ausfall betroffen und können vom Hauptbahnhof nicht in Richtung Bremen abfahren. Wann die Störung behoben ist, ist derzeit noch unklar. Bahnreisende müssen sich jedoch auf Verspätungen einstellen. (sei)