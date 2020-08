Die aufgestellten Absperrelemente sollen den Fußgänger- und Radfahrerverkehr auf der Stephanibrücke reduzieren – und damit rechnerisch auch die Belastung des Bauwerks. (Frank Thomas Koch)

Sie ist nicht einfach eine von 760 Brücken im Land Bremen: Die Stephanibrücke nimmt eine Sonderrolle ein, weil sie außer der Autobahnbrücke über die Weser Bremens einzige Schwerlastbrücke ist. Und nicht zuletzt deshalb, weil sie es nicht nur in die Verkehrsnachrichten, sondern auch in Satiresendungen geschafft hat. Das war 2017, als das Amt für Straßen und Verkehr (ASV) die Belastbarkeit des Bauwerks nachrechnete – und es mit der halbseitigen Beschränkung der Geh- und Radwege schaffte, die Sperrung zweier Fahrspuren zu verhindern. Damals wurde viel gelacht über Bremen. Die Rechnung ist dennoch aufgegangen.

Rund 100.000 Fahrzeuge, davon etwa neun Prozent Lastwagen, rollen täglich über die 1947 eingeweihte und später verbreiterte Brücke im Verlauf der Bundesstraßen 6 und 75. Im Jahr 2017 wurde Materialermüdung an dem Stahlbauwerk festgestellt, und die Straßenbaubehörde hielt es für erforderlich, Lastwagenfahrern das Überholen zu verbieten und einen Abstand von mindestens 50 Metern zwischen LKW vorzuschreiben. Die unterhalb der Fahrbahn beidseitig der Brücke verlaufenden Geh- und Radwege sind seither bis jeweils in halber Breite auf 2,50 Meter abgesperrt – zur Reduzierung des statisch-rechnerischen Gewichts.

Menschenansammlungen könnten gewichtsmäßig mächtig zu Buche schlagen, wenigstens theoretisch. Dies und weitere Beobachtungen haben zur Folge, dass die Nutzungsbeschränkungen für die Brücke Bestand haben. Das Bauwerk indes nicht, jedenfalls nicht auf Dauer. Exakt lässt sich die sogenannte Restlaufzeit kaum beziffern, frühere Prognosen lassen auf rund 18 Jahre schließen. Im Grunde, so steht längst fest, könnte der abgenutzte Altbau noch eine ganze Weile durchhalten – dank sogenannter Ertüchtigung, die im Einsatz verstärkender Stahlbauteile besteht. Dabei geht es um die Frage, welche der beiden – nicht näher beschriebenen – Reparaturvarianten mit welchem Restlaufzeitergebnis gewählt wird.

Auf Anfrage des verkehrspolitischen Sprechers der FDP-Fraktion, Thore Schäck, teilte das ASV im Frühjahr mit, die Stephanibrücke werde bei halbjährlichen Sonderprüfungen auf Ermüdungsschäden untersucht. Die sogenannte Nachrechnung sei ein „gestuftes Verfahren“, erst an dessen Ende sei die „ingenieurmäßige Beurteilung“ möglich. Weitere Verkehrsbeschränkungen seien nicht erforderlich. Mittlerweile, sagt Martin Stellmann, Sprecher des ASV, seien die statischen Berechnungen abgeschlossen. Nun müsse man sich mit dem Eigentümer der fast 200 Meter langen Brücke, dem Bund, abstimmen – in dessen Auftrag das ASV den Brückenunterhalt managt. Stellmann geht davon aus, dass das Ergebnis „voraussichtlich im Herbst“ spruchreif sein wird. In diesem Jahr jedenfalls werde nicht mehr gebaut.

Wie berichtet, übernimmt im Zuge der Reform der Auftragsverwaltung für Bundesfernstraßen mit dem Jahreswechsel der Bund die Verantwortung auch für die Stephanibrücke. Bislang sind die Länder für Verwaltungs- und Planungskosten zuständig, auch für Sanierungsarbeiten. Nach früheren Angaben aus dem ASV könnte die Planung eines Brückenneubaus bis zu 20 Prozent der Investitionskosten ausmachen, der Bund übernehme jedoch nur drei Prozent dieser Kosten.

Verkehrspolitiker Thore Schäck „ist bei dem ganzen Thema etwas unwohl“. Schließlich sei das eine der zentralen Verkehrsadern. „Seit die Schäden 2013 bekannt geworden sind, hat man sich viel Zeit gelassen.“ Aber auch ihm ist klar, „dass das Problem Anfang 2021 nicht mehr den Bremer Haushalt belastet“. Andere formulieren es so: „Je langsamer wir sind, desto weniger Planungsmittel muss Bremen aufbringen.“