Acht Gärtnerinnen und Gärtner haben an der Wallmühle rund 25.000 Hornveilchen gepflanzt. (Umweltbetrieb Bremen)

Bremens wohl berühmtestes Beet wird für den Sommer vorbereitet: Ab sofort können Interessierte Stiefmütterchen an der Wallmühle ausgraben. Wie in jedem Jahr verschenkt der Umweltbetrieb Bremen die Blumen, ehe das Beet am kommenden Montag umgepflügt wird.

Noch bis Sonntag können die Pflanzen direkt im Beet ausgegraben werden. Am 26. Mai erfolgt dann die Sommerblumenpflanzung.