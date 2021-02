Am St. Joseph-Stift hat die Hausspitze Fehler beim Umgang mit der Corona-Impfung eingeräumt. (Sven Hoppe)

Im hausinternen Konflikt um eine mutmaßliche Bevorzugung der Unternehmensleitung bei der Corona-Impfung hat der Verwaltungschef des St. Joseph-Stifts, Tor­sten Jarchow, Fehler eingeräumt. Wie berichtet, waren in dem Schwachhauser Klinikum im Januar mehrere Personen der Leitungsebene geimpft worden, und zwar abweichend von den Vorgaben der Ständigen Impfkommission beim Robert-Koch-Institut. Darin ist eine klare Rangfolge bei der Impfung festgelegt. Bevorzugt zu immunisieren ist demnach unter anderem medizinisches Personal, das beispielsweise in Notaufnahmen oder in der Betreuung von Corona-Patienten tätig ist. Jarchow und zwei weitere leitende Mitarbeiter hatten die Corona-Impfung erhalten, obwohl noch längst nicht alle Kategorie-1-Mitarbeiter versorgt waren.

Bitte um Entschuldigung

Die Impfung war der Hausspitze von der internen Impfkommission des St. Joseph-Stifts angeboten worden. Dies anzunehmen, „war unbedacht, und wir bitten dafür ausdrücklich um Entschuldigung“, schreibt Jarchow nun an die Belegschaft. „Wir hätten dieses Angebot ablehnen müssen zugunsten anderer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich tagtäglich um das Wohl unserer Patientinnen und Patienten kümmern. Daran besteht kein Zweifel“, heißt es weiter. Für die nächsten Impfungen werde es eine feste Liste geben.

Nach Informationen des WESER-KURIER geht die Entschuldigung der Stiftsleitung bei den Beschäftigten nicht auf einen Rüffel aus der Gesundheitsbehörde zurück. Allerdings hatte das städtische Impfzentrum vor einigen Tagen in einem Schreiben an alle Bremer Kliniken einen deutlichen Hinweis gegeben. Darin wurde daran erinnert, dass alle Krankenhäuser gewissermaßen als kleine Impfzentren im Namen und Auftrag der Gesundheitssenatorin fungieren und verpflichtet sind, sich an die Impfverordnung und die darin enthaltene Priorisierung zu halten.