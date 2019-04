Der "Aprilmorgen" im Vereinspatenbeet im Rhododendronpark blüht schon. Die Beetpatenschaften in der herrlichen Grünanlage möchte Michael Koppel gerne ausbauen. (Bernd Kramer)

Die Magnolien entfalten im Rhododendronpark bereits ihre volle Pracht. Vereinzelt beginnen in der 46 Hektar großen Parkanlage in Horn ebenso Rhododendron zu blühen. Die ersten früh blühenden Wildformen der sogenannten Alpenrose ziehen am östlichen Parkrand und im Rhododenronsteingarten Besucherblicke auf sich. Die vielen Knospen an den Blütensträuchern in den großen Beeten im Schutz der alten Bäume lassen den prachtvollen Farben- und Formenreichtum zur Hauptblütezeit von Mai bis Juni erahnen und wecken die Vorfreude darauf.

Diese idyllische Grünanlage vereint mehr als 600 Rhododendron-Arten und rund 3500 Züchtungen der zu den Rhododenron gehörenden Azaleen und ist die zweitgrößte Rhododendronsammlung der Welt. Und die zahlreichen Besucher finden in Bremens zweitgrößtem Park Erholung, können Natur erleben und beobachten. Zum Nulltarif.

Damit das in Zukunft so bleibt und der wunderschön angelegte Rhododenron-Park mit Themengärten und mehr als sechs Hektar Wasser- und Uferrandflächen erhalten und weiterentwickelt werden kann, wollen die Stiftung Bremer Rhododenronpark und der Verein der Freunde des Rhododenronparks die Bevölkerung zu mehr Bürgerengagement bewegen:

Sie sind ständig auf der Suche nach weiteren Unterstützern, starten Spendenaufrufe, initiieren Veranstaltungen und fördern Beetpatenschaften im Rhododendronpark, der 1936 auf dem Gelände des verwilderten „Rickmers-Park“ und dem benachbarten „Allmers-Park“ entstanden ist.

Sie nehmen es praktisch selbst in die Hand, ihren Förderernachwuchs heranzuziehen. Und der sollte sich nach der Idealvorstellung von Michael Koppel, Vorsitzender des Vereins der Freunde des Rhododendronparks, durch seinen freiwilligen Einsatz „als ein Teil des Parks“ verstehen.

Ständiger Kraftakt

Der Rhododenron-Park ist Eigentum der Stiftung Bremer Rhododendronpark. Sie ist für seine Pflege und Unterhaltung zuständig – und steht ständig vor einem Kraftakt. Denn alle Kosten des Parks, auch für Personal, müssen aus den Erträgen des Stiftungsvermögens und Spenden erwirtschaftet werden.

Die aktuelle Situation auf dem Kapitalmarkt stellt die Stiftung jedoch vor ein strukturelles Problem: Aufgrund der Niedrigzinspolitik würden die Erträge aus den 30 Millionen Euro Stiftungskapital des Parks nicht mehr ausreichen, um allen Verpflichtungen nachzukommen, stellt Vorstandsmitglied Michael Werbeck betroffen fest. Darüber hinaus hätte der heiße Sommer 2018 enorme Bewässerungskosten verursacht und es musste eine große Rhododendronfläche im alten Parkteil renoviert werden.

Die Liste notwendiger Maßnahmen ist Werbeck zufolge lang. Auch ein neuer Brunnen für rund 60.000 Euro muss gebaut und der Uferbereich der Gewässer für etwa 25.000 Euro saniert werden. Weiterhelfen würden Geldspenden an die Stiftung, die nicht zweckgebunden sind, sagt Michael Werbeck.

Mehr zum Thema Thema in Sitzung des Horn-Leher Beirates Rhododendron-Park braucht Geld Die sommerliche Dürre hat dem Rhododendron-Park schwer zugesetzt. Wenigstens vorübergehend braucht ... mehr »

Um das nötige Geld für die fachkundige Pflege der Pflanzen im Rhododendronpark zusammenzubekommen, arbeitet der Verein der Freunde des Rhododendronparks der Stiftung zu. Er versucht nach Auskunft von Michael Koppel, der dem Verein vorsteht, aktuell Gelder aus vier Quellen abzuschöpfen.

Eine relativ sichere Einnahmequelle sind aus seiner Sicht die Mitgliedsbeiträge. Seit seinem Amtsantritt vor drei Jahren bemüht sich der Horner um Vereinszuwachs. „Die Debatte um die Eintrittsfreiheit war für mich der Einstieg in den Verein“, sagt der ehemalige Berufsschullehrer zu seiner persönlichen Motivation.

„Unser Ziel ist, jetzt die 200er-Marke zu knacken“, gibt Koppel vor, nachdem sich die Zahl der Mitglieder, die pro Jahr zwölf Euro Beitrag zahlen, verdreifacht hat. Auch die Zahl der Fördermitglieder wächst, die zwischen 100 und 300 Euro im Jahr spenden. Mit seinen Veranstaltungen möchte der Verein der Freunde des Rhododendronparks verstärkt auch junge Menschen und Familien ansprechen. Michael Koppel organisiert deshalb zusammen mit dem Bürgerverein Horn-Lehe einen Laternenumzug, bei dem um Spenden gebeten wird.

Das „Rhodomahl“ ist ebenfalls vor drei Jahren auf seine Initiative hin entstanden. In diesem Jahr laden Verein und Stiftung erstmals gemeinsam zu dem gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank ein, das zum ersten Mal im lichtdurchfluteten Vorraum der Botanika veranstaltet wird. Zu der Benefizveranstaltung am Donnerstag, 9. Mai, um 19 Uhr werden Henning Scherf, Bremens Alt-Bürgermeister, und die Sängerin Annette Zillenbach erwartet. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist noch möglich (siehe Info).

Eine Premiere können Kinder und junge Familien schließlich am 21. Juni spontan miterleben: Am Spielplatz auf den Rasenflächen im Erweiterungsbereich nördlich der Kleinen Wümme organisiert der Verein zum ersten Mal ein sogenanntes Mittsommernachts-Picknick. „Es gibt Kindermusik, das Spielmobil ‚Bemil‘ ist geordert, für Würstchen und Kartoffelsalat ist gesorgt“, kündigt Michael Koppel an. Wer mag, kann sich selbst Proviant mitbringen. „Auf dem Rasen dort ist für jeden Platz.“ Der Eintritt ist frei. Doch auch bei dieser Gelegenheit freut sich der Verein über Spenden.

Die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft (AG) Bremer Parks ist die dritte Quelle, die Michael Koppel nennt. Sie hat ebenfalls monetäre Vorteile, da die AG von der Bürgerparktombola profitiert. Vor zwei Jahren hat sein Verein daraus 55 000 Euro erhalten, die zur Finanzierung des ersten Abschnitts der notwendigen Renovierung des alten Parkteils verwendet wurden.

Alten Parkteil renovieren

„2021 sind wir wieder mit einem Achtel des Reinerlöses dran“, sagt Koppel. In diesem Jahr soll schließlich der dritte Abschnitt der Maßnahme beginnen: Es müssen einige Flächen von 80 Jahre alten, von Pilz befallenen und abgestorbenen Rhododendron frei geräumt werden. Danach soll Drainage gelegt, neues Substrat ausgebracht und sollen die gleichen Arten und Sorten neu gepflanzt werden, die dort gestanden haben und vermehrt worden sind.

Zu einer bedeutsamen Quelle, aus der Gelder über den Verein und die Stiftung in den Park fließen, haben sich Beetpatenschaften entwickelt. Die erste hat der Verein nach Michael Koppels Worten vor sechs Jahren übernommen und finanziert sie ausschließlich aus dem Vereinsvermögen.

„Insgesamt gibt es heute sieben Patenbeete“, berichtet der Horner. „Für die sechs weiteren Beete haben wir 160 Beetpaten gefunden und nehmen dadurch jährlich 8000 Euro für die Pflege durch Fachpersonal ein.“ Für den Erhalt der „botanischen Schatztruhe“ Rhododendronpark ist Fachverstand unverzichtbar, betont der Vereinsvorsitzende. „Kein Beetpate muss selbst arbeiten.“

Die Auswahl der Flächen und Bepflanzung ist ebenfalls Expertensache, fügt er hinzu, dafür ist Parkleiter Hartwig Schepker zuständig. Wer eine Beetpatenschaft übernehmen möchte, kann für fünf Jahre 250 Euro spenden oder fünf Jahre lang 50 Euro. An den jeweiligen Pflanzflächen wird auch ein Schild aufgestellt, auf dem die Namen der Spender aufgeführt sind, falls sie es wünschen.

„Das ist eine stärkere emotionale Anbindung an den Park“, findet Michael Koppel und erzählt von Wohltätern, die mit ihrer Familie ganz gezielt „ihr Beet“ besuchen. Der gute Zuspruch freut den Vereinsvorsitzenden, der Beetpatenschaften weiter ausbauen möchte. Michael Koppel würde sich zudem etwas mehr Unterstützung von der Stadt wünschen. „Ich habe den Eindruck, dass der Rhododendronpark ein bisschen ein Schattendasein führt“, bedauert er. Dabei sind die schönen Bremer Parks mit seiner weltweit zweitgrößten Rhododendronsammlung aus seiner Sicht ein wichtiger Standortfaktor für die Hansestadt.

Weitere Informationen

Termine im Rhododendronpark: 9. Mai, 18.30 Uhr, Vorraum der Botanika: Benefizveranstaltung „Rhodomahl“, Eintritt: 42 Euro, Anmeldung bei Michael Koppel (E-Mail: mkoppel@t-online.de); 25. und 26. Mai, jeweils von 10 bis 17 Uhr: Botanischer Frühlings-Pflanzenmarkt; 21. Juni, ab 16 Uhr: „Midsommernachts-Picknick“ am Spielplatz im Erweiterungsgelände.

Wer sich für den Erhalt des Rhododendronparks einsetzen möchte, erfährt mehr im Internet unter www.rhododendronparkbremen.de/Förderer. Menschen, die eine Beetpatenschaft übernehmen wollen, erfahren mehr unter www.verein-rhododendronpark-bremen.de oder können sich per E-Mail an mkoppel@t-online.de direkt an Michael Koppel wenden.