Sie haben nicht selten Gewalt durch Personal erfahren, wurden durch Medikamentenversuche sediert oder haben nie gelernt, was Schutz und Geborgenheit bedeutet. Zwischen 1949 und 1975 (in der DDR bis 1990) haben Schätzungen zufolge bundesweit etwa 800 000 behinderte Menschen in Heimen und Patienten in Psychiatrien unter schlechter Versorgung und gewalttätigen Erziehungsmethoden leiden müssen.

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe zahlt Betroffenen, die bis heute mit den Auswirkungen leben müssen, seit vergangenem Jahr Entschädigungsleistungen. In Bremen wurde die Stelle im März 2017 eingerichtet – doch bisher haben erst wenige Menschen die Leistung in Anspruch genommen. Laut dem Amt für Versorgung und Integration (Avib), das mit der Bearbeitung betraut ist, haben sich seit dem Start erst 44 Personen gemeldet.

Zu wenig, finden einige Abgeordnete, weswegen die bisherige Umsetzung der Stiftung an diesem Mittwoch Thema in der Landtagssitzung der Bremischen Bürgerschaft sein wird (etwa 15.30 Uhr). Die Linksfraktion hatte bereits im vergangenen Jahr eine Große Anfrage dazu gestellt – doch erst jetzt hat es die Stiftung auf die Tagesordnung geschafft. "Die Zahl der bisherigen Anmeldungen ist beschämend und damit sollten wir uns nicht begnügen", sagt Peter Erlanson, sozialpolitischer Sprecher der Linksfraktion.

Die Stiftung Anerkennung und Hilfe wurde 2017 gemeinsam von Bund, Ländern, evangelischer und katholischer Kirche gegründet. Für die Anmeldungen wurden deutschlandweit Anlauf- und Beratungsstellen eingerichtet – Bremen war eine der ersten. Neben der Gewährung von Geldleistungen soll die Stiftung auch die wissenschaftliche Aufarbeitung der damaligen Geschehnisse zur Aufgabe haben. Insgesamt stellen Bund, Länder und Kirchen circa 244 Millionen Euro zur Verfügung.

Viele Kinder und Jugendliche wurden in dem betroffenen Zeitraum häufig in Einrichtungen außerhalb Bremens untergebracht und betreut, heißt es in der Antwort des Senats, etwa in den Rotenburger Anstalten und im evangelischen Hospital Lilienthal. Lediglich zwei solcher Einrichtungen hätten ihren Standort in Bremen gehabt. Wie viele Betroffene tatsächlich unter Gewalt und fragwürdigen Erziehungsmethoden leiden mussten, darüber gibt es keine konkreten Zahlen. Bei Heranziehung der bundesweiten Schätzung im Rahmen der Errichtung der Stiftung könne man für den Zeitraum 1949 bis 1975 jedoch von etwa 8000 bremischen Kindern und Jugendlichen ausgehen.

Wer seinen Aufenthalt in einem Heim oder einer Psychiatrie belegen kann, kann beim Avib eine einmalige Geldpauschale in Höhe von 9000 Euro erhalten. Wer Zwangsarbeit leisten musste, für die keine Sozialabgaben gezahlt wurden, hat Aussicht auf bis zu 5000 Euro Rentenersatz. Die Zahlungen dürfen nach Angaben der Behörde nicht auf Sozialleistungen angerechnet werden, sie sind steuerfrei und nicht pfändbar. Laut dem Avib wurden bisher Geldpauschalen in Höhe von 180 000 Euro ausgezahlt und Rentenersatzleistungen in Höhe von 300 Euro.

"Das ist frustrierend. Jetzt ist das Geld da, aber man erreicht die Leute nicht", sagt Erlanson. Er will in seiner Rede am Mittwoch fordern, dass die Stadt noch mehr Werbung für das Angebot macht. Bisher gebe es zwar einen Internetauftritt, doch wie die geringen Anmeldezahlen zeigen, sei das zu wenig. Außerdem seien entsprechende soziale Träger mit Infomaterial versorgt worden. "Wir wollen den Ressorts nicht die Schuld geben, aber wir müssen noch mehr tun", so der Linken-Politiker. Unter anderem fordert die Fraktion, stärker über gesetzliche Betreuer der Betroffenen zu gehen und die Träger noch mehr einzubeziehen. Man gehe davon aus, dass viele der Geschädigten nach wie vor in Einrichtungen für Behinderte wohnen oder betreut werden. Das räumt auch die Sozialbehörde auf Anfrage ein.

Die Zeit drängt. Anträge nimmt das Amt für Versorgung und Integration Bremen noch bis 31. Dezember 2019 entgegen. Dann endet für Betroffene die Möglichkeit der Anmeldung. Auch das wird von einigen Abgeordneten kritisch gesehen. "Es ist immer fragwürdig, solche Stiftungsgelder zu begrenzen", sagt die sozialpolitische Sprecherin der Grünen, Sahhanim Görgü-Philipp. Auch Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) habe die Befristung der Gelder damals nur als zweitbeste Lösung gesehen, heißt es aus ihrem Ressort. "Besser wäre natürlich ein Rechtsanspruch gewesen", sagt ihr Sprecher Bernd Schneider. Er weist zudem daraufhin, dass einige der Geschädigten bereits verstorben seien oder inzwischen nicht mehr in Bremen leben würden. Die Anträge dürfen am jeweiligen Wohnort der Betroffenen gestellt werden und nicht dort, wo sie damals untergebracht waren.

Auch in anderen Bundesländern läuft die Rückmeldung bisher eher schleppend. In Hamburg haben sich bis Anfang des Jahres 111 Menschen gemeldet, in Brandenburg waren es bis März mehr als 600.

