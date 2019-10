Bremerhaven

Stiftungsrat entscheidet über Zukunft der maroden „Seute Deern“

Wie geht es mit der "Seute Deern" weiter? Den Traditionssegler abwracken oder sanieren? Darüber entscheidet der Stiftungsrat des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven am Mittwoch in einer Sondersitzung.