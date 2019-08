Gemischte Reaktionen: Die Obernstraße war fünf Tage eine reine Flaniermeile. (Koch)

Die Obernstraße, Bremens längste Einkaufsstraße, bewegt die Gemüter. Wegen der Gleisbaustelle an der Domsheide war sie zwischen Glocke und Brill für fünf Tage zur Fußgängerzone geworden. Genau so, wie es regelmäßig und immer mal wieder beispielsweise von Wirtschaftsvertretern gefordert wird. Sie möchten die Straßenbahn am liebsten in die Martinistraße verlegen. Wie Kaufleute und Kunden reagieren auch die Leserinnen und Leser ganz unterschiedlich – mehr Aufenthaltsqualität wünschen sich aber alle.

„Ich denke, das taugt so nicht wirklich als Probelauf“, schreibt Wieb Niesel auf der Facebook-Seite des WESER KURIER. „So war es ja keine richtige Fußgängerzone, wie sie sein könnte, sondern nur die Obernstraße ohne Straßenbahn.“ Werner Gerhards glaubt, „dass die Geschäfte in der Obernstraße diesen ungeplanten Probelauf für die Verlegung der Straßenbahn in die Martinistraße schon deutlich zu spüren bekamen.“

Man könnte aus der Obernstraße so viel machen, ist sich Uwe Schwanz-Nagel sicher. „Café, Grünanlagen, kleine Bistros.“ Ohne die Straßenbahn könnten gastronomische Betriebe entstehen, sodass die Leute auch mal länger in der City bleiben würden oder eben auch am Abend mal da hingingen, erklärt Volker Höpfner. So nervten die Bahnen und die Radler und es gebe „null Möglichkeiten sich mal zu einer Pause hinzusetzen“.

Mal differenziert, mal polemisch fallen auch die Kommentare auf der Online-Seite des WESER-KURIER aus. Einige Geschäftsleute in der Obernstraße hätten ja trotz der nur kurzen Zeit ohne Straßenbahn das Ausbleiben der älteren Kunden bemerkt, meint ein Leser. Mit den Linien 2 und 3 könne man direkt in die Obernstraße fahren, was natürlich auch allen jüngeren Leuten zu Gute komme. Für eine Flaniermeile Obernstraße fehlten die entsprechenden Geschäfte, Gastronomie und damit auch das angenehme Publikum, erklärt ein anderer Kommentator. An der Straßenbahn liege es als Letztes, wenn dort keine angenehme Stimmung und Aufenthaltsqualität herrschten. Im Gegenteil, mit der Straßenbahn komme man direkt vor Ort. Gerade in einer autofreien Innenstadt wäre das wichtig.

Vergleiche mit Karlsruhe, wo mehr Straßenbahnlinien durch die Fußgängerzone in der Kaiserstraße fahren würden als durch die Obernstraße, werden angestellt. „Dort gab es sogar große Bäume, unter denen Bänke standen, wo man sein Eis essen konnte“, schreibt der Leser. Befürworter einer bahnfreien Fußgängerzone verweisen auf Oldenburg, „eben weil man da so schön flanieren kann und keine Straßenbahn im Weg rumfährt“. Störend sei die Bahn auch bei Stadtführungen.