Stefan Raabs „großer TV-Total-Erstwähler-Check“ hat nie den Anspruch erhoben, repräsentativ zu sein. Was man dort (um der Unterhaltung willen sorgsam ausgewählt) vor den Bundestagswahlen zu hören bekam, konnte einem beinahe die Tränen in die Augen treiben. Laura gab preis, dass sie SPD wählen werde – „wie meine Eltern. Ich richte mich ganz nach denen.“ Wie sich die Erstwähler die Abkürzungen SPD und CDU erklärten, mag man gar nicht wiederholen. Übel nehmen kann man es ihnen nicht. Offenbar hatte ihnen niemand ins Erwachsenenleben mitgegeben, was man zum Wählen gut gebrauchen kann – politische Bildung.

Die jungen Menschen, die dort (unter welchen Umständen auch immer) befragt wurden, waren volljährig. In Bremen hätten Fernsehleute jüngeren Wählern auf den Zahn fühlen können, zumindest, was die Landtagswahlen betrifft. Wenn es nach den Grünen geht, sollen in absehbarer Zeit auch 14- und 15-Jährige einen möglichen Erstwähler-Check bestehen können. Obwohl – das trifft es nicht genau. Sie sollen wählen dürfen, mit oder ohne Vorkenntnisse.

Wie es darum bei den jetzigen Erstwählern, also im Alter ab 16, bestellt ist, darüber kann man nur spekulieren, schlimmstenfalls unter Berücksichtigung bekannter Bildungsdaten. Nichtsdestoweniger war Bremen 2011 das erste Bundesland, das die Wahlberechtigung von der Volljährigkeit entkoppelte. Die „Süddeutsche Zeitung“ schrieb: „In Bremen trägt der neue mündige Bürger Zahnspange; seine Hormone spielen ihm Streiche und verursachen Pickel.“

Die Absenkung des Wahlalters wird in der bremischen Politik als Erfolg gewertet. Die Wahlbeteiligung gilt dabei als Maß der Dinge. Sie fiel 2015 zwar niedrig aus (mit 45,8 Prozent), lag aber höher als in der Altersklasse der 18- bis 25-Jährigen (43,5 Prozent). Den Grünen reicht dieses magere Plus, um das Erlebnis Erstwahl ausdehnen zu wollen. Sie stehen nicht alleine da: Unter anderem plädieren ihre Parteifreunde in Sachsen-Anhalt ebenfalls für das Wahlalter 14, genauso wie der Deutsche Bundesjugendring. Zur Begründung heißt es bei den Grünen, dass gewährleistet werden soll, dass Bremer garantiert als Unter-20-Jährige wählen können. Derzeit ist das nicht möglich: Wer einen Tag nach der Wahl, am 27. Mai, 16. Geburtstag feiert, darf erst ab 2023 mitentscheiden. Na und? Dafür dürfen Bremen alle vier Jahre mitbestimmen, nicht nur alle fünf wie andernorts.

Selbstverständlich sind nicht alle 14-Jährigen gleich. Manche wissen schon in diesem Alter in politischen Fragen hervorragend Bescheid und haben sich eine fundierte Meinung gebildet. Das ist aber nicht maßgeblich. Vielmehr folgt der Vorschlag der Grünen einer in Bremen bewährten Methode. Wie wendet man schlechte Bilanzen in Nullkommanichts zum Besseren? Durch einen Bypass, eine Art Umweg, indem man die Voraussetzungen ändert: Wenn zu viele Schüler in der Mittelstufe auf der Strecke bleiben, schafft man das Sitzenbleiben ab. Wenn die Wahlbeteiligung niedrig ist, erweitert man den Kreis der Wahlberechtigten.

Besorgniserregend ist jedoch nicht deren Menge, sondern die der tatsächlichen Wähler. Es bedarf großer Mühen, um politikmüde Dauer-Nichtwähler zu wecken. Das gilt vor allem für diejenigen, deren Einkommen und Bildungsgrad niedrig sind. Denn hier unterscheiden sich 16-Jährige kaum von 26- oder 66-Jährigen: Etwa zwei Drittel wählen bislang nicht.

Politikunterricht als Pflichtfach

„Ein anderes Wahlrecht erfordert mehr politische Bildung, ersetzt sie aber nicht“, so die „Süddeutsche Zeitung“. Schließlich machen nicht allein Kreuze auf dem Wahlzettel Bürger zu Demokraten. Verpflichtender und ausgedehnter Politikunterricht in der Schule wäre ein Anfang. Obgleich Bremen (wie Nordrhein-Westfalen) laut einer Studie der Uni Bielefeld formal besser dasteht als andere Bundesländer, wird seit Jahren beklagt, dass der Politikunterricht zu wünschen übrig lasse. Dass ein guter Eindruck täuschen kann, zeigen die Autoren am Beispiel Nordrhein-Westfalen: In der Sekundarstufe I wurden durchschnittlich 17 Minuten pro Woche politischen Themen gewidmet. Jedem Schüler blieben rechnerisch 20 Sekunden, sich einzubringen.

Die Vokabel Nachhaltigkeit, die ansonsten in keinem Satz der Grünen fehlen darf, hier wäre sie angebracht. Das hieße, erst einmal die große Mehrheit der jetzigen Wahlberechtigten nachhaltig zu motivieren, zu Wahlbeteiligten zu werden. Damit es ihnen nicht wie Janine geht, die im „Erstwähler-Check“ ihre Enthaltsamkeit so begründete: „Die werden es auch ohne mich dort schaffen.“