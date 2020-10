Ruth Müntinga (v.l.), Anja von Hagen und Anne von Gäßler vom BPW-Club. (Christina Kuhaupt)

Sechs junge Frauen von Hochschulen können sich beim Business and Professional Women Germany (BPW) Club Bremen für besondere Stipendien bewerben. Angesprochen werden ausdrücklich Studentinnen aus Nichtakademiker-Familien, deren Eltern also keine Hochschule abgeschlossen haben.

Mit dem Stipendium wollen erfahrene berufstätige Bremerinnen ehrenamtlich dabei helfen, dass andere Frauen vorankommen. „Die Stipendiatinnen erhalten für zwei Jahre eine volle Mitgliedschaft im BPW Bremen und BPW Germany“, erklärt Ruth Müntinga. „Neben dem Netzwerk eines international agierenden Vereins werden sie inhaltlich bei ihrem Studium und auch persönlich, zum Beispiel im Hinblick auf den Übergang ins Berufsleben, von einer Mentorin begleitet.“ Ziel sei es, sie insbesondere in der Schlussphase des Studiums auf vielfältige Weise zu unterstützen und ihnen den Berufseinstieg zu erleichtern.

Die junge Bewerberin sollte in ihrer Familie die erste Studentin in ihrer Generation sein, das bedeutet, weder Eltern noch Großeltern haben ein universitäres Studium absolviert. Außerdem müsste die Studentin ein Jahr vor der Prüfung zum Bachelor- oder Masterabschluss sein.

Während des Stipendiums erhalten die Studentinnen auch einen kostenlosen Zugang zum BPW-Netzwerk. Den Mitgliedsbeitrag dafür spendet eine Clubfrau. Dadurch wird ihnen für zwei Jahre die Teilnahme an den Club- und Vortragsabenden ermöglicht, sie bekommen zudem Kontakt zu den Young BPW, den berufstätigen Frauen im Alter unter 35 Jahre, und können Bundes- oder internationale Tagungen des BPW besuchen.

Anja von Hagen als Bremer BPW-Clubpräsidentin, Projektleiterin Ruth Müntinga und Anne von Gäßler sind Ansprechpartnerinnen für die „First Generation Students“. Die drei Frauen haben selbst bereits diverse Seminare und andere Veranstaltungen des BPW-Netzwerks besucht und dabei berufstätige Frauen auch aus anderen Ländern kennengelernt. Dabei haben sie festgestellt, wie sehr diese Kontakte über berufliche Kenntnisse hinaus zu mehr Selbstbewusstsein und guter Selbsteinschätzung beitragen. Und somit könnten sie über ihr Netzwerk auch Kontakte in andere Länder herstellen, berichten die drei Frauen.

Eine Stipendiatin erlebt also vor allem, wie Netzwerken funktioniert, heißt es in der Ankündigung des Projekts, das in Bremen seit fünf Jahren läuft. Denn das steht auf allen Ebenen im Vordergrund.

Weitere Informationen

Mehr Informationen zu „First Generation Students“ (FGS) des BPW Clubs Bremen gibt es online unter www.bpw-bremen.de. Die Bewerbungsfrist für ein Stipendium endet am 15. November 2020.