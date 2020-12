Die St.-Martini-Gemeinde will Widerspruch gegen die Dienstenthebung des Pastors Olaf Latzel einlegen. (Christina Kuhaupt)

Die Bremer St.-Martini-Gemeinde will gegen die Dienstenthebung des Pastors Olaf Latzel vorgehen. Im Anschluss an den Gottesdienst am Sonntag sagte Jürgen Fischer, Bauherr für Bauwesen der Gemeinde, am Montag Widerspruch gegen den Beschluss bei der Bremische Evangelischen Kirche (BEK) einzureichen und kündigte an, notfalls weitere rechtliche Schritte einzuleiten. „Uns fehlt jegliches Verständnis für die unbarmherzige und rücksichtslose Haltung des Kirchenausschusses“, erklärte Fischer.

Am Mittwoch hatte der Kirchenausschuss der BEK angekündigt, Olaf Latzel vorläufig des Dienstes zu entheben. Der Kirchenausschuss hatte zuvor von Latzel gefordert, seinen Dienst bis zur endgültigen Entscheidung im laufenden Gerichtsverfahren wegen Volksverhetzung ruhen zu lassen. Eine solche Vereinbarung hatte Latzel jedoch abgelehnt, der Kirchenausschuss reagierte mit der vorläufigen Dienstenthebung des umstrittenen Pastors. „Das ist ein bewusster Angriff auf unsere Gemeinde der nichts anderes bezweckt, als St. Martini zu zerstören“, sagte Fischer.

Mehr zum Thema Vereinbarung abgelehnt Keine Einigung mit Pastor Olaf Latzel Olaf Latzel, Pastor von St.-Martini, hat es abgelehnt, seinen Dienst bis zum Abschluss der gegen ... mehr »

Zusätzlich kündigte Fischer an, dass die Gemeinde im Januar einen Sonderkonvent abhalten wolle, in dem über das weitere Vorgehen beraten werde. Dort wolle man auch prüfen, ob es eine Möglichkeit gebe, dass sich die St.-Martini-Gemeinde von der BEK zu trenne. Bis dahin rief er die Mitglieder auf, mit dem Austritt aus der Landeskirche zu warten.

Das Amtsgericht Bremen hatte den 53-jährigen Pfarrer Ende November aufgrund abwertender Äußerungen über Homosexualität zu einer Geldstrafe von 8100 Euro verurteilt. Latzel legte gegen das Urteil Berufung ein. Das Landgericht muss nun darüber entscheiden.