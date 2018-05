Ralf Behrend (Göckeritz)

Staus und stockender Verkehr – am Wochenende war der Verkehrsfunk voll mit Meldungen. Stau-Apps liefen heiß, Navigationsgeräte berechneten neue Routen. Wie von vielen prognostiziert, war von Vater- bis Muttertag jede Menge los auf den Straßen rund um Bremen. Am Sonntagnachmittag hieß es erneut: "Fast 30 Kilometer Stau und stockender Verkehr auf der Autobahn 1". Einer der Hauptgründe ist die Langzeitbaustelle zwischen Bremer Kreuz und Groß Ippener im niedersächsischen Umland. Hinzu kam am vergangenen Donnerstag die Sanierungsmaßnahme an der Autobahnbrücke Mahndorf. Der Junge Wirtschaftsrat der Bremer CDU kritisiert nun die Baustellenkoordination.

Viele Menschen hatten das lange Wochenende für einen Kurzurlaub an der Küste genutzt. Dementsprechend staute es sich vor allem bei der Anreise am vergangenen Mittwoch sowie am Sonntag bei der Rückreise. Zwischen den Anschlussstellen Bremen/Brinkum und Uphusen/Mahndorf war die Fahrbahn in beiden Richtungen auf zwei Fahrstreifen verengt, hinzu kam eine veränderte Verkehrsführung im Baustellenbereich. Eine Situation, die sich nicht so schnell ändern wird.

Denn neu hinzugekommen ist die Baustelle kurz hinter der Abfahrt Uphusen/Mahndorf in Richtung Hamburg. Dort wird die Brücke über die Bahngleise und die Straße "In den Ellern" statisch ertüchtigt, also saniert. Dazu werden wechselweise die Fahrstreifen gesperrt. Je Richtung sollen zwei Fahrbahnen erhalten bleiben, die jeweils auf die andere Seite verlegt werden. Das Bremer Amt für Straßen und Verkehr (ASV) hatte immer wieder über die zahlreichen Baustellen informiert und erklärt, dass es nicht anders möglich sei.

Inakzeptabel findet allerdings Ralf Behrend, Vorsitzender des Jungen Wirtschaftsrates der CDU Bremen, die angespannte Situation. Er fordert ein umfassendes Verkehrskonzept und eine abgestimmte Baustellenkoordination. "Pendler benötigen aktuell morgens bis zu 100 Minuten für den Weg aus dem direkten Speckgürtel oder sogar aus Bremen Nord zur Arbeit und ab 17 Uhr ähnlich viel Zeit für die 15 bis 20 Kilometer zurück", sagt Behrend. Grund dafür seien eine "desolate Baustellenkoordination" und die andauernden Verzögerungen beim Ausbau der A281, die die ohnehin angespannte Verkehrslage zu einem Verkehrskollaps verstärken würden. Die Baustelle auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg lasse an den langen Feiertagswochenenden mit hohem Verkehrsaufkommen nicht nur die privaten Pkw, sondern auch den Güterverkehr auf den Straßen in Richtung Bremerhaven quasi zum Erliegen kommen, meint der Geschäftsführer eines Logistikunternehmens. Darunter leide auch der innerstädtische Verkehr.

In Niedersachsen sah es nicht besser aus: Wegen Bauarbeiten an einer neuen Brücke musste die A1 am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück gesperrt werden. Auf der A7 gab es zwischen Walsrode und Berkhof mindestens 15 Kilometer Stau, zwischen Schneverdingen und Soltau-Süd herrschte stockender Verkehr. Auf der A27 kam es bei Bremerhaven zu Verzögerungen.