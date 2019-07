Die Glocke „Maria Gloriosa“ hängt im Nordturm des Bremer Doms. (Roland Scheitz)

Dem heiligen Buch der Christenheit ist zu entnehmen, dass Gott die Welt schuf, und dabei machte er die Zeit gleich mit. Lichter sollten Tag und Nacht unterscheiden und Orientierungspunkte zwischen Tagen, Stunden und Minuten geben. Nun hat der Herr anscheinend die Schlummerfunktion entdeckt – zumindest an der Glocke des St. Petri Doms.

Ganze zehn Minuten zu früh läutet diese nämlich derzeit die Stunde, wie Küster Thomas Ritter bestätigt. Damit es nicht zu Verwechslungen kommt: Die Turmuhr geht richtig und auch das Läuten zur Messe folgt weiterhin dem göttlichen Plan. Nur der Stundenschlag, geläutet auf der mächtigen 4800 Kilogramm schweren „Maria Gloriosa“ von 1433, ist aus dem Takt.

Nun haben in der heutigen Welt mechanische Uhren und Handydisplays die Aufgabe übernommen, uns unseren Weg durch Alltag und Termine zu weisen. Doch dass der Herr seine Monopolstellung in Sachen Zeit deswegen einfach so aufgegeben hätte, erscheint unplausibel, man könnte sagen: blasphemisch. Jedem guten Christen muss daher einleuchten, dass wir es mit einem Zeichen zu tun haben. Zehn vor zwölf – eindeutiger könnte die Botschaft kaum sein.

Denn wessen Uhr schon einmal vorging, der oder die wird bemerkt haben, dass sich auf einmal unerwartete Zeitfenster öffnen. Es geht also um Entschleunigung: Zehn Extraminuten, die sich plötzlich aus dem alltäglichen Zeitregime lösen und nur darauf warten, irgendwie verbracht zu werden.

Anlässe, weshalb Gott den Menschen auf der Erde eine Auszeit gönnen könnte, gäbe es sicherlich viele. Doch der Herr scheint sich in diesem Fall regional festgelegt zu haben: Wir Bremer brauchen mehr Quality time. Und ein Blick auf die meistgelesenen Texte auf der Homepage des WESER-KURIER zeigt auch gleich, warum.

Ein Ex-Torwart beleidigt einen 92-Jährigen auf einem Behindertenparkplatz (!), illegales Glücksspiel in Blumenthal und die neue AfD-Fraktion nutzt die konstituierende Bürgerschaftssitzung, um den Saal gleich zweimal aus Protest gegen die mahnenden Worte der scheidenden Bürgerschaftspräsidentin Antje Grotheer (SPD) zu verlassen. Seien wir einmal ehrlich: Bremen ist gestresst.

Nun leben die Bremer in einer Stadt, die schon früh durch ihre säkulare Bürgerschaft glänzte und einen soliden demokratischen Kern aufweist. Und doch können wir die himmlische Snoozetaste als einen Anlass nehmen, uns zu fragen, wie viel Nettes wir mit zehn zusätzlichen Minuten nicht alles anfangen können.

Einem Wildfremden zulächeln (zwei Sekunden). Ein Stück Kuchen essen (neun Minuten, 56 Sekunden). Einem Straßenmusiker ein paar Münzen in den Hut werfen (zwei Sekunden). Die Liste kann nach Belieben fortgesetzt werden, doch wir müssen uns beeilen: Der Uhrmacher ist informiert.