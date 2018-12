Auf der Suche nach der Leiche einer im Juni 1993 verschwundenen Frau ließen die Ermittler im Oktober den See am Rande Bremens leerpumpen und absuchen. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Rechtsanwältin Ines-Maria Pfeiffer aus Hemmingen hat Strafanzeige gegen Unbekannt beziehungsweise gegen diejenigen, die für das Abpumpen des Tietjensees bei Schwanewede verantwortlich waren, erstattet. Ein entsprechendes Fax, das sie am 9. Dezember der Staatsanwaltschaft Bremen zukommen ließ, liegt dem WESER-KURIER vor. „Die Abpumpmaßnahme hat dazu geführt, dass in dem betreffenden See eine Vielzahl an Tieren, zuvörderst Fische, erstickt sind“, heißt es in dem Dokument. „Zudem stand nur eine vage Vermutung hinter dem Handeln, im See könnten sich Beweise eines Kapitalverbrechens befinden; dies reicht für meine Begriffe aber nicht dazu aus, Tiere bewusst zu töten“, schreibt Pfeiffer weiter.

Im Mordprozess um die seit 25 Jahren verschwundene Jutta Fuchs sollte nichts unversucht bleiben, um aufzuklären, was mit der damals 29-jährigen Frau aus Farge geschehen ist. Deshalb wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft der Tietjensee im Oktober ausgepumpt. Gesucht wurde nach der Leiche der Frau und nach einem Revolver, der die Tatwaffe gewesen sein könnte. Die Anklagebehörde ging davon aus, dass Fuchs umgebracht wurde. Angeklagt wegen Mordes wurde ihr heute 58-jähriger Ehemann. Seit August stand er vor dem Landgericht. Im November endete der Prozess mit einem Freispruch.