Der Streit um die Anmietung der Werder-Loge durch das Berufsbildungswerk ist noch nicht beendet. Jetzt haben zwei ehemalige Beschäftigte des BBW den Geschäftsführer wegen Untreue angezeigt. (CARMEN JASPERSEN/DPA)

Bremen. Erfüllt die Anmietung einer Loge im Weserstadion durch das Berufsbildungswerk Bremen (BBW) den Tatbestand der Untreue? Zwei ehemalige Beschäftigte des BBW sehen das so, sie haben jetzt bei der Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Geschäftsführer Torben Möller erstattet. Die Anzeige kommt wenige Wochen nach einem Arbeitsgerichtsprozess, den das BBW gegen den eigenen Betriebsrat angestrengt und verloren hatte. Die Arbeitnehmervertretung hatte die Existenz der Loge und ihre Nutzung durch die Geschäftsführung betriebsintern publik gemacht. Vor dem Arbeitsgericht scheiterte die Geschäftsleitung mit ihrem Antrag, einen Vertrauensbruch durch den Betriebsrat feststellen zu lassen.

Nach ihrer zivilrechtlichen Niederlage vor Gericht wird die BBW-Geschäftsleitung nun strafrechtlich attackiert. In der Anzeige wird der Vorwurf erhoben, die Gelder für die Werder-Loge seien gewissermaßen zweckentfremdet. Hintergrund: Das BBW ist eine Aus- und Fortbildungsstätte für junge Menschen mit Handicap, getragen vom Sozialverband Deutschland. Die notwendigen Mittel erhält das Berufsbildungswerk überwiegend von der Bundesagentur für Arbeit, teilweise auch vom Senat. Dass mit solchen öffentlichen Geldern auch eine Werder-Loge der Geschäftsleitung finanziert werde, sei nicht rechtens, argumentieren die Verfasser der Strafanzeige. Wörtlich heißt es darin: „Besondere finanzielle Aufwendungen zur Pflege von geschäftlichen Kontakten sind für soziale Einrichtungen, die über die Bundesagentur für Arbeit und den Senator für Bildung finanziert werden, absolut unüblich.“ Der implizite Vorwurf: Die Loge habe eher dem Privatvergnügen der Geschäftsleitung gedient.

Diese Sichtweise wies BBW-Prokurist Rüdiger Zoch auf Anfrage des WESER-KURIER zurück. Nach seiner Darstellung ist die „Anmietung der Loge vor dem Hintergrund der Kontaktpflege zu Vertretern aus Industrie, Dienstleistung und Politik“ zu sehen. Das BBW sehe es als seine Aufgabe an, „die Chancen der von uns ausgebildeten Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern“. Die Einladung von Partnern aus der Wirtschaft in die Loge diene dem Ziel, die jungen Menschen in Praktikumsplätze und Beschäftigungsverhältnisse zu bringen. Von der Staatsanwaltschaft war keine Stellungnahme zu erhalten.