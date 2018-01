Nachdem ein Auto in Bremen-Walle am Montag komplett ausgebrannt ist, hat es am Mittwoch einen weiteren Vorfall gegeben: Bei einem Fahrzeug wurden in Bremen-Nord alle vier Reifen zerstochen und die Windschutzscheibe zerstört. Die Autobesitzer würden auf einer Internetseite als Anhänger rechter Bewegungen angeprangert, berichtet die Polizei und vermutet einen Zusammenhang zwischen beiden Taten. In beiden Fällen hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Beobachtungen im Bereich der Landskronastraße gemacht haben und bittet um Hinweise an den Kriminaldauerdienst unter 362 38 88. (wk)