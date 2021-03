Es ist der dritte Prozess dieser Art in elf Tagen, der am Landgericht Bremen begonnen. Wieder geht es um europaweiten Handel mit Kokain und Marihuana, wieder gehen die Anklagen auf die von IT-Experten der französischen Polizei „geknackten“ verschlüsselten Telefonate der mutmaßlichen Täter zurück. Was die Staatsanwaltschaft auch diesmal in die Lage versetzt, in ihrer Anklage tiefe Einblicke in ein offenbar lukratives Geschäftsmodell zu geben: Über neun Millionen Euro Umsatz und mehr als eine Million Euro Gewinn soll einer der Angeklagten gemacht haben.

Aber auch diesmal wollen die Verteidiger nicht, dass die abgehörten Gespräche als Beweismittel vor Gericht verwendet werden dürfen. Er sorge sich um Freiheit und Demokratie, sagt einer der Anwälte am Donnerstag in seiner Eingangserklärung und zieht dann alle Register: Ein solches Vorgehen der Polizei kenne man aus totalitären Regimen, aber hier dürfe man die Ermittlungsbehörden damit nicht durchkommen lassen. Wer an dieser Stelle kein Zeichen gegen „staatlichen Datenraub“ setze, ebne dem „digitalen Faschismus“den Weg.

Nach Auffassung des Verteidigers hat die französische Polizei ohne konkreten Anfangsverdacht heimlich Daten von zigtausenden Handynutzern von einem Server abgesaugt und dabei über 100 Millionen Nachrichten abgefangen. Einfach nur, weil man vermutet habe, dass sich unter den 60.000 Nutzern des bis dahin als abhörsicher geltenden Messenger-Dienstes Enchrochat auch Kriminelle befinden.

Um dies zu belegen, beantragte der Anwalt, die vier französischen Richter, die das Abfangen der Daten angeordnet hatten, als Zeugen in Bremen zu vernehmen. Nur so könne man die Frage der Datenbeschaffung und deren Verwertbarkeit klären. Ein weiterer Antrag hat das Ziel, den gesamten Prozess zu verschieben. Angesichts des Umfangs der laut Verteidigung erst kurz vor Prozessbeginn vorgelegten Datenpakete – 963 Megabyte, was 12.762 ausgedruckten Din A4-Seiten entspräche – sei es unmöglich gewesen, sich vernünftig auf das Verfahren vorzubereiten. Zudem seien die Verfahrensakten unvollständig.

Über diese Anträge muss nun das Gericht entscheiden. Dessen ungeachtet wurde am Donnerstag die Anklage verlesen. Bandenmäßigen Drogenhandel in 36 Fällen wirft die Staatsanwaltschaft zwei Männern, 39 und 33 Jahre alt, vor. Der Ältere der beiden soll für die Verhandlungen und Geschäftsabschlüsse zuständig gewesen sein, der 33-Jährige gilt als dessen „rechte Hand“. Er war laut Anklage vor allem für die Entgegennahme und den Transport der Drogen zuständig.

Lieferungen nach Hamburg

Wie detailliert die Ermittlungsbehörden mithören konnten, belegt ein Beispiel aus den 36 angeklagten Fällen: Am 9. April 2020 um 21.42 Uhr meldete ein Unbekannter dem 39-Jährigen, dass er soeben 20 Kilo Kokain und sechs Kilo Marihuana aus den Niederlanden entladen habe. Einen Teil wollte er zu einer Garage anliefern, den Rest in einem abgestellten Pkw deponieren. Um 22 Uhr instruierte der Angeklagte seine rechte Hand: Zehn Kilo Kokain soll dieser nach Hamburg ausliefern, neun Kilo zu ihm bringen. Das restliche Kilo sowie das Marihuana sind ebenfalls für Hamburg gedacht.

Am 10. April um 6.47 Uhr hat der Lieferant die Drogen an den verabredeten Stellen deponiert. Wie angeordnet, liefert der 33-Jährige um 15.15 Uhr zehn Kilo Kokain in Hamburg aus. Zeitgleich verkauft der 39 Jährige neun Kilo Marihuana innerhalb Bremens. Die 46.500 Euro dafür deponiert der Käufer kurz vor Mitternacht im Carport des Angeklagten. Am 11. April bringt der 33-Jährige weitere sieben Kilo Kokain nach Hamburg. Und nimmt drei Kilo vom Vortag wieder mit nach Bremen zurück. Reklamierte Ware, der Käufer hatte die Qualität der Drogen bemängelt.

Der Prozess wird am 19. März fortgesetzt.