"Vermutlich bleibt sie auch die kommenden Tage unbefahrbar", sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Das Wasser habe ungefähr 25 Zentimeter hochgestanden, auch die Schienen der nahegelegenen Hafenbahn seien überflutet. In der Nacht begann es jedoch wieder abzufließen.

Das Wasser habe sich am späten Sonntagabend an der Kreuzung "Beim Industriehafen"/ "Oslebshauser Landstraße" von unten durch die Fahrbahndecke hochgedrückt und auch viel Erdreich hochgespült. Bürger hatten die Überschwemmung der Polizei gemeldet. Die Wasserversorgung in dem Bereich sei abgestellt worden, hieß es in der Nacht. Mehrere Haushalte waren infolge dessen von der Wasserversorgung abgeschnitten. Wie viele Haushalte betroffen waren, konnte die Polizei zunächst nichts sagen.

Bewohner hatten der Polizei auch eine Verfärbung des Leitungswassers gemeldet. Nach Rücksprache mit dem Betreiber teilte die Polizei mit, dies gehe auf Mineralablagerungen zurück, die durch den hohen Wasserdruck gelöst worden seien. Gesundheitsgefährdend sei dies nicht, hieß es. Zur Ursache des Rohrbruchs konnte die Polizei keine Angaben machen. (lni)