Am Stern kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem PKW. (Frank Hethey)

Am Mittwochabend ist es am Stern zu einem Unfall gekommen. Augenzeuge zufolge stieß eine Straßenbahn der BSAG mit einem PKW mit einem auswärtigen Kennzeichen zusammen, möglicherweise kannte der Fahrer die Gegebenheiten an dem Kreisverkehr nicht. Die Polizei teilte mit, dass ein Abschleppdienst auf dem Weg sei, um das kaputte Fahrzeug zu beseitigen.

Der Stern gilt als Unfallschwerpunkt und war im vergangenen Jahr umgestaltet worden, um die Bedrohung für Autos, Fußgänger und vor allem Fahrradfahrer zu entschärfen. (jfj)