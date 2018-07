Wie ein Sprecher der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) auf Nachfrage bestätigte, konnten die Linien 1, 8 und 26 am Sonntagabend in beide Richtungen nicht fahren. Der Grund war ein Verkehrsunfall in der Langemarckstraße in der Neustadt, auf Höhe der Pappelstraße.

Die Polizei war vor Ort. Es handele sich nicht um einen schweren Unfall, sagte ein Polizeisprecher. Wie lange die Sperrung andauern würde, war zunächst unklar.

Die Straßenbahnen nach Huchting fahren derzeit laut BSAG eine Umleitung über die Westerstraße, Theater am Leibnizplatz und das BSAG-Zentrum. (ech)