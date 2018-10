An der Domsheide müssen die Straßenbahnen am Wochenende wegen Bauarbeiten umgeleitet werden. (Alice Echtermann)

Die Bauzäune an der Domsheide stehen bereits - zu Einschränkungen kommt es durch die Bauarbeiten allerdings laut BSAG erst am Wochenende. Die Straßenbahnlinien 2, 3, 4, 6, 8 und die Nachtlinie N4 werden von Samstag, 13. Oktober, ab 1 Uhr morgens, bis Montag, 15. Oktober, 4 Uhr morgens, umgeleitet.

Die 2 und 3 fahren in Richtung Gröpelingen zwischen Domsheide und Doventor (Linie 2) beziehungsweise Eduard-Schopf-Allee (Linie 3) über den Hauptbahnhof. Die Haltestelle Domsheide wird am Bahnhof an den Bahnsteig L verlegt. Die Haltestellen Obernstraße, Am Brill und Radio Bremen müssen entfallen.

Die 4, 6, 8 und N4 werden in Richtung Neustadt zwischen Hauptbahnhof und Theater am Leibnizplatz (Linien 4, 6 und N4) beziehungsweise Westerstraße (Linie 8) über Am Brill umgeleitet. Am Hauptbahnhof halten die Linien 4 und N4 deshalb anders als sonst an Bahnsteig F. Die Haltestellen Herdentor, Schüsselkorb, Domsheide und Wilhelm-Kaisen-Brücke werden nicht bedient. Das gilt auch für die Haltestelle Am Neuen Markt der Linie 8.

Durch die Umleitungen ändern sich auch die Abfahrtszeiten. Die BSAG rät dazu, sich rechtzeitig über www.bsag.de zu informieren. (ech)